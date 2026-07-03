Хитой имконияти чекланган йўловчилар учун ҳаво қатновини яхшилайди
ASTANA. Kazinform — Хитой Фуқаро авиацияси маъмурияти имконияти чекланган йўловчилар учун ҳаво қатнови хизматларини яхшилаш бўйича янги чора-тадбирлар тўпламини эълон қилди, деб хабар беради Кazinform агентлиги Xinhuaга таяниб.
Янги чора-тадбирлар имконияти чекланган авиайўловчилар кўпинча дуч келадиган энг долзарб муаммолар ва амалий тўсиқларни ҳал қилишга қаратилган.
Агентликнинг таъкидлашича, янги чоралар аэропорт терминалига кириш пунктларидан тортиб, рўйхатдан ўтиш пештахталари, хавфсизлик текшируви пунктлари, кутиш жойлари, самолётга чиқиш, парвоз вақтидаги хизматлар, самолётдан тушиш, багажни олиш, келиш заллари ва ниҳоят, ер усти транспорти жўнаш пунктларигача бўлган барча босқичларни қамраб олувчи ягона стандартларга эга ёпиқ циклли, тўлиқ циклли хизмат кўрсатиш занжирини яратишни рағбатлантиради.
Агентлик ташаббуснинг асосий мақсади имконияти чекланган йўловчилар учун ҳаво қатновининг қулайлиги ва шинамлигини сезиларли даражада яхшилаш эканлигини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда ногиронликни аниқлаш бўйича 89 мингдан ортиқ ариза сиртдан кўриб чиқилди.