Хитой ихтисослашган робототехникани моделлаштирилган интеллект даражасига кўтаради
АSTANА.Кazinform - Хитой юқори хавфли ҳудудларда ишлаш учун мўлжалланган биринчи синф ихтисослашган роботларни ишга туширди, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Пекиндаги мухбири.
Янги роботлар антропоморфик манипуляторлар, мобил шасси ва тил моделларини бирлаштиради. Ушбу технологиялар кимёвий ва энергетика объектларида пайвандлаш, носозликларни аниқлаш ва резервуарларни тозалаш операцияларида одамларни алмаштириши мумкин.
Линиянинг флагмани — электромагнитлар ёрдамида тик деворларда ҳаракатланадиган 90 килограммлик альпинист робот. Қурилма VR интерфейси ёки тезкор жавоб берадиган сунъий интеллект тизими томонидан бошқарилади. Ушбу технология мутахассисларга офисдан баландликдаги ишларни хавфсиз бажариш имконини беради.
Тизимнинг ақлли ядроси 100 000 соатдан ортиқ маълумотлар ёрдамида ўқитилди, бу эса сунъий интеллектга реал дунёда самарали ишлаш имконини беради. Баландлик моделларидан ташқари, газ оқиши ҳолатида клапанларни масофадан ўчира оладиган ва икки километр радиусда ёнғинларни аниқлай оладиган ердаги инспекторлар ҳам жорий этилди.
Яна бир янги ишланма — бу 300 метргача чуқурликдаги кабелларни сақлаш учун сув ости роботи. Сенсорлар билан жиҳозланган "инспектор" пилотсиз кема билан биргаликда ишлайди. Бу чуқур денгиз энергияси ва алоқа тармоқларини таъмирлаш самарадорлигини ўн баравар оширди.
Автоматлаштириш дон сақлаш секторига ҳам таъсир кўрсатди, бу ерда янги роботлар текислаш банкларидаги қўл меҳнатини алмаштирди. Учта машинадан иборат жамоа 1400 квадрат метрлик омборни 24 соатдан камроқ вақт ичида қайта ишлаши мумкин, бу иш илгари уч ишчи ва уч кунни талаб қиларди. Бундай экотизимларнинг жорий этилиши Хитойнинг хавфли ва меҳнат талаб қиладиган саноат тармоқларини кенг кўламли роботлаштиришга ўтишини англатади.
