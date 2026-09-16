Хитой хавфсизликнинг мувозанатли архитектурасини яратишни таклиф қилди
ASTANA. Kazinform — Хитой ҳукумати дунёда хавфсизликнинг янада самарали ва мувозанатли архитектурасини шакллантиришни таклиф қилмоқда, деб хабар беради ТАСС.
Бу ҳақда Хитой Халқ Республикаси Мудофаа вазири Дун Цзюнь Сяншань хавфсизлик форумининг очилиш маросимида маълум қилди.
“Мувозанатли, самарали ва барқарор минтақавий хавфсизлик архитектурасини шакллантириш зарур. У барча мамлакатларнинг хавфсизлик соҳасидаги асосли хавотирларини инобатга олиши керак”, — деди вазир.
Дун Цзюнь таъкидлаганидек, янги хавфсизлик архитектураси ривожланаётган мамлакатларнинг манфаатларини ҳам ҳисобга олиши лозим.