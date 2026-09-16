KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Хитой хавфсизликнинг мувозанатли архитектурасини яратишни таклиф қилди

    ASTANA. Kazinform — Хитой ҳукумати дунёда хавфсизликнинг янада самарали ва мувозанатли архитектурасини шакллантиришни таклиф қилмоқда, деб хабар беради ТАСС.

    Қазақстан Бейжіңдегі Сяншань қауіпсіздік форумына қатысып жатыр
    Фото: xiangshanforum.cn

    Бу ҳақда Хитой Халқ Республикаси Мудофаа вазири Дун Цзюнь Сяншань хавфсизлик форумининг очилиш маросимида маълум қилди.

    “Мувозанатли, самарали ва барқарор минтақавий хавфсизлик архитектурасини шакллантириш зарур. У барча мамлакатларнинг хавфсизлик соҳасидаги асосли хавотирларини инобатга олиши керак”, — деди вазир.

    Дун Цзюнь таъкидлаганидек, янги хавфсизлик архитектураси ривожланаётган мамлакатларнинг манфаатларини ҳам ҳисобга олиши лозим.

    Хавфсизлик Жаҳон Хитой
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф