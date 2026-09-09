Хитой Ер ва Ой ўртасида халқаро сунъий йўлдош тармоғини яратади
ASTANА. Кazinform — Хитой 2030 йилга борииб Ер ва Ой ўртасида халқаро сунъий йўлдош тармоғини яратишга қаратилган Cislunar CubeSat Constellation илмий дастурини ишга туширди. Бу ҳақда Кazinform агентлигининг мухбири Xinhua агентлигига таяниб хабар берди.
Лойиҳа доирасида орбитага оғирлиги 30 килограммгача бўлган 12U CubeSat форматидаги 30 та кичик сунъий йўлдош чиқарилади. Улар космик об-ҳавони кузатиб боради ва гамма-нурланиш портлашларини энг аниқ рўйхатга олиш имконини беради.
Лойиҳа халқаро ҳамкорлик учун йўл очади. Таиланд, Сербия, Миср, Сенегал, Индонезия ва бошқа мамлакатларнинг илмий институтлари аллақачон лойиҳада иштирок этмоқда.
Ташкилотчилар мутахассисларни ўқитиш ва космик тадқиқотлар лойиҳаларида халқаро иштирок этиш имконини берадиган ягона интерфейс стандартларини ишлаб чиқишни режалаштирмоқдалар.
Ой яқинидаги фазо Ер орбитасидан бошланади ва сайёрамиздан тахминан 2 миллион километр масофага чўзилади. Хитой ушбу стратегик минтақани келажакдаги Ойга миссиялар ва тадқиқот станцияларини жойлаштириш учун асосий операцион фронт сифатида кўради.
Эслатиб ўтамиз, Хитой илк бор космосга сунъий инсон эмбрионини юборди.