Хитой биринчи космик туризм лойиҳасини тақдим этади
ASTANA. Kazinform – Хитой 14-16 ноябрь кунлари Шэньчжэн Халқаро кўргазмалар марказида бўлиб ўтадиган 27-чи Хитой халқаро юқори технологияли кўргазмасида мамлакатнинг биринчи космик туризм лойиҳасини намойиш этади, дея хабар беради China Daily.
Маҳаллий ҳокимият маълумотларига кўра, Хитойнинг космик туризм дастури ташаббускори - Хитой аэрокосмик фан ва технология корпорацияси ҳисобланади.
Бу йил 400 минг квадрат метр майдонда сунъий интеллект, ярим ўтказгичлар, паст тоғ иқтисодиёти ва тижорат космонавтикаси соҳасидаги миллий лойиҳалар ва илғор ишланмалар тақдим этилади.
Тадбирда Хитойнинг 40 та йирик давлат корхоналари, жумладан China Southern Power Grid, China Rare Earth Group ва China Electric Equipment Group компаниялари иштирок этади. Empyrean Technology, OpenHarmony ва Guangming Laboratory каби етакчи компаниялар ва тадқиқот марказлари ҳам ўзларининг технологик ечимларини тақдим этадилар.
Ярмаркада 200 дан ортиқ тадбирлар, жумладан, форумлар, роуд-шоулар ва харидлар сессиялари ўтказилади. Ташкилотчилар 450 мингга яқин ташриф буюрувчиларни кутяпти ва кўргазма Хитой учун илғор технологиялар ва инновацияларни намойиш этиш учун асосий платформа сифатидаги роль ўйнашини таъкидлаяпти.