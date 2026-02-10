Хитой бир йил ичида 100 миллиондан ортиқ Labubu ўйинчоқларини сотди
ASTANA. Kazinform - Хитойнинг машҳур тренд ўйинчоқ бренди Pop Mart компаниясининг Labubu ўйинчоқлари савдоси ўтган йили 100 миллиондан ошди, деб хабар берди Lianhe Zaobao.
Fengmian News ва Hong Kong Economic Journal нашрларининг хабар беришича, Pop Mart компанияси 7 февралда ўзининг йиллик йиғилишини ўтказди.
Тадбир давомида компания асосчиси Ван Нин 2025 йил натижаларини эълон қилди.
Унинг сўзларига кўра, Labubu ўйинчоқларининг йиллик савдоси 100 миллиондан ошди ва Pop Mart компаниясининг барча тоифалари ва IP маҳсулотларининг умумий савдоси 400 миллиондан ошди.
Маълумотларга кўра, 2025 йилда Pop Mart компаниясининг жаҳон бўйича ходимлари сони 10 000 дан ошди ва рўйхатдан ўтган фойдаланувчилар сони 100 миллионга етди.
Pop Mart ҳозирда Хитойнинг асл брендларини халқаро бозорга муваффақиятли тақдим этган намунали компаниялардан бири ҳисобланади.
Ван Ниннинг сўзларига кўра, компаниянинг бизнеси 100 дан ортиқ мамлакат ва минтақаларни қамраб олади, бутун дунё бўйлаб 700 дан ортиқ дўконлари мавжуд. Бундан ташқари, Pop Mart олтита йирик ишлаб чиқариш ва логистика базасига эга бўлиб, 200 мингдан ортиқ иш ўринларини яратишга ҳисса қўшади.
Айтиб ўтамиз, Labubu — Гонконгдаги POP MART компаниясига қарашли, рассом Kasing Lung томонидан яратилган ўзига хос қаҳрамондир. Унинг ғалати, бироқ севимли қиёфаси, пахмоқ сочлари ҳамда худди қичқириб тургандай таассурот қолдирадиган юз ифодаси ёшларнинг дарҳол эътиборини тортди.