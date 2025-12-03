Хитой атмосферадан сув олиш тизимини ишлаб чиқди
АSTANА.Кazinform - Шанхай муҳандислари атмосфера намлигидан ичимлик суви ишлаб чиқаришнинг янги тизимини тақдим этишди. Ушбу ишланма сув танқислигига дуч келаётган минтақалар учун истиқболли ечим ҳисобланади, деб хабар беради China Daily.
Тизим конденсация ва ютилиш усулларини, шунингдек, иссиқлик насосини бирлаштиради. Ушбу ёндашув ҳатто юқори ҳарорат ва паст намлик бўлган минтақаларни ўз ичига олган қийин иқлим шароитида ҳам сув олиш имконини беради.
Инновацион тизим Шанхайда жойлашган AtmosWell компанияси томонидан Шанхай Цзяотун университетининг Машинасозлик мактаби тадқиқотлари асосида ишлаб чиқилган. Муҳандисларнинг таъкидлашича, лойиҳа Хитойнинг атмосферадан сув олишнинг етакчи ишлаб чиқарувчиси бўлиш истагини намойиш этади.
Тақдим этилган автоном станция қуёш энергияси билан ишлайди ва инфратузилмага уланишни талаб қилмайди. Уни кичик автобус бекати билан таққослаш мумкин ва 15 дан 40°С гача ҳароратда ва 35 дан 99 фоизгача намликда ишлаши мумкин. У кунига 50 литргача ичимлик суви ишлаб чиқариши мумкин.
Компания шунингдек, ороллардаги меҳмонхоналар ва кичик жамоалар учун кунлик қуввати 1600 литргача бўлган йирик ҳажмли қурилмани ишлаб чиқди. Линия офислар ва турар жой бинолари учун ихчам қурилмалар билан тўлдирилади.
Шанхай Фан ва технология комиссиясининг юқори технологиялар департаменти директори Чжао Исинь янги технология чекка ҳудудларни сув билан таъминлаш ва шаҳар сув таъминоти тизимларининг барқарорлигини мустаҳкамлаш учун қўшимча имкониятлар очишини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, бундай ечимларни ишлаб чиқиш Хитойда энергия тежайдиган ва экологик тоза технологияларни ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ хитойлик олимлар космос учун кир ювиш машинасини ишлаб чиққанликлари ҳақида хабар берган эдик.