Хитой Қозоғистонга 27 миллиард доллар сармоя киритган: ҳамкорликнинг иқтисодий натижалари
ASTANA. Kazinform — Хитойнинг энг йирик нашри China Dailyда Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг “Қозоғистон ва Хитой ўртасидаги мустаҳкам ва ишончли муносабатлар — муваффақиятли ҳамкорлик гарови” сарлавҳали мақоласида глобал иқтисодий муаммоларга қарамай, мамлакатлар ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқалар сезиларли даражада ривожланаётгани таъкидланган.
—2024 йилда ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 44 миллиард долларга етди. Бу — тарихий марра. Шундай қилиб, Хитой Қозоғистоннинг энг йирик савдо-иқтисодий ҳамкори сифатидаги позициясини мустаҳкамлади, — дейилади Президент мақоласида.
2005 йилдан бери Хитой корхоналари Қозоғистонга 27 миллиард доллардан ортиқ сармоя киритган. Бугунги кунда Хитой сармояси иштирокида олти мингга яқин корхона фаолият юритмоқда. Улар мамлакатнинг технологик ривожланишига ҳисса қўшмоқда, саноатни модернизация қилишда муҳим ўрин тутмоқда.
Қозоғистон ва Хитой — Буюк Ипак йўли давридан бери бир-бирига боғланган тақдири муштарак мамлакатлар. Энди ана шу умумийликдан келиб чиқиб, янги йўллар қуришга киришамиз. 2013 йилда раис Си Цзиньпин томонидан илк бор Астана шаҳрида эълон қилинган “Бир макон, бир йўл” ташаббуси тарихий интеграциянинг ёрқин намунасидир.