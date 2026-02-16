Хитой 2030 йилга келиб чой саноатини 1,5 триллион юанга етказишни мақсад қилган
ASTANA. Kazinform — Хитой шанба куни чой саноатини модернизация қилишни рағбатлантириш бўйича кўрсатмаларни эълон қилди. Ҳужжатга кўра, саноат занжирининг умумий ҳажми 2030 йилга келиб 1,5 триллион юанга (тахминан 216 миллиард АҚШ доллари) етиши керак, деб хабар беради Синьхуа.
Ҳужжат Хитой Халқ Республикаси Саноат ва ахборот технологиялари вазирлиги ва бошқа тўртта давлат идораси томонидан биргаликда ишлаб чиқилган. Асосий мақсад - чой саноатининг сифати ва самарадорлигини сезиларли даражада оширишдир.
Режага кўра, 2030 йилга келиб саноат барқарор таъминланган, экологик тоза, ақлли технологияларга асосланган ва халқаро бозорда рақобатбардош бўлиши керак.
Ва 2028 йилга келиб, асосий чой ишлаб чиқарувчи ҳудудлар барқарор ўсиш суръатларини сақлаб қолиши ва ишлаб чиқариш сифати ва самарадорлигини оширишда янги натижаларни кўрсатиши керак. Бу, ўз навбатида, саноат занжирини модернизация қилиш даражасини сезиларли даражада ошириш, маҳсулот турлари ва истеъмол соҳаларини кенгайтириш имконини беради.
Белгиланган мақсадларга эришиш учун ҳужжатда бир қатор асосий вазифалар белгиланган. Хусусан, илмий ва технологик инновацияларни ривожлантириш, бозор субъектларини қўллаб-қувватлаш ва ихтисослашган саноат кластерларини яратиш режалаштирилган. Шунингдек, чой хом ашёси ва компонентларидан уй-рўзғор буюмлари, кимёвий маҳсулотлар, косметика ва соғлиқни сақлаш соҳаларида кенг фойдаланиш режалаштирилган.
Хитой чойнинг ватани сифатида танилган. Минг йиллар давомида чой Хитой маданиятининг ажралмас қисмига айланиб келган ва одамларнинг кундалик ҳаётида алоҳида ўрин тутади.