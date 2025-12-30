Хитой 2026 йилда импорт божхона тўловларини вақтинча камайтиради
ASTANА. Кazinform – 2026 йил 1 январдан бошлаб Хитой 935 та товар турига импорт божхона тўловларини камайтиради. Шу билан бирга, вақтинчалик ставкалар энг кўп қулайлик яратиш режимида қўлланиладиган ставкалардан пастроқ бўлади, деб хабар берди ХХР Давлат кенгаши қошидаги Божхона тарифлари қўмитаси.
"2026 йилги божхона тарифларини тузатиш режаси"га кўра, божларни камайтириш янги юқори сифатли ишлаб чиқариш кучларини ривожлантириш учун зарур бўлган асосий компонентлар ва илғор материалларни қамраб олади. Ушбу тушунча Пекин томонидан юқори қўшимча қийматга эга инновацион саноат тармоқларини тавсифлаш учун ишлатилади.
Кўрилган чоралар экологик ўзгаришларни қўллаб-қувватлайдиган хомашёларга ҳам қўлланилади. Хусусан, литий-ион батареялар ишлаб чиқаришда ишлатиладиган қайта ишланган қора кукун учун божхона имтиёзлари тақдим этилади.
Соғлиқни сақлаш соҳасида ҳам бир қатор имтиёзлар жорий этилади. Миллий "Соғлом Хитой" ташаббуси доирасида сунъий қон томирлари ва диагностика тест тизимлари каби ихтисослаштирилган тиббий маҳсулотларга тарифлар камайтирилади.
Бундан ташқари, ривожланаётган мамлакатлар билан савдо алоқаларини кенгайтириш мақсадида Пекин Хитой расмий дипломатик алоқаларга эга бўлган 43 та энг кам ривожланган давлат учун нол тариф режимини сақлаб қолади. Ушбу имтиёзлар товарларнинг 100 фоизига қўлланилади.
Хитой ҳар йили импорт тарифларини қайта кўриб чиқади. Ушбу механизм ўзгарувчан глобал талаб ва технологик мустақилликка эришиш вазифаси олдида иқтисодиётни мослашувчан тартибга солиш воситаси сифатида қўлланилади.
Эслатиб ўтамиз, Хитой Европа Иттифоқидан келтирилган сут маҳсулотларига субсидияга қарши чоралар қўллади.