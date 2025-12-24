OZ
    15:38, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Хитой Европа Иттифоқидан келтирилган сут маҳсулотларига субсидияга қарши чоралар қўллади

    ASTANA. Kazinform — Хитой сешанба куни Европа Иттифоқидан келтирилган айрим сут маҳсулотларига вақтинчалик қарши чораларини қўллади, деб хабар берди Хитой Савдо вазирлиги.

    Хитой Европа Иттифоқидан келтирилган сут маҳсулотларига субсидияга қарши чоралар қўллади
    Фото: europeaninterest.eu

    Вазирликнинг хабар беришича, тергов давомида Европа Иттифоқидан сут маҳсулотларига субсидиялар берилаётгани аниқланган. Шу пайтда Хитойнинг ўз сут саноати жиддий зарар кўрган ва субсидиялар туфайли етказилган зарар ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик борлиги маълум бўлган.

    Кўрилган чоралар тегишли сут маҳсулотларини импорт қилишда вақтинчалик субсидияга қарши депозитларни жорий этишни назарда тутади. Қўшимча тўловлар миқдори аниқ экспорт қилувчи компанияга қараб 21,9% дан 42,7% гача бўлади.

    Ушбу қарор Хитой сут ассоциацияси ва Хитой сут саноат ассоциациясининг сўровига биноан 2024 йил 21 августда бошланган дастлабки тергов натижаларига асосланган.

    Теглар:
    Европа Иттифоқи Жаҳон янгиликлари Хитой
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
