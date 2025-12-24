Хитой Европа Иттифоқидан келтирилган сут маҳсулотларига субсидияга қарши чоралар қўллади
ASTANA. Kazinform — Хитой сешанба куни Европа Иттифоқидан келтирилган айрим сут маҳсулотларига вақтинчалик қарши чораларини қўллади, деб хабар берди Хитой Савдо вазирлиги.
Вазирликнинг хабар беришича, тергов давомида Европа Иттифоқидан сут маҳсулотларига субсидиялар берилаётгани аниқланган. Шу пайтда Хитойнинг ўз сут саноати жиддий зарар кўрган ва субсидиялар туфайли етказилган зарар ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик борлиги маълум бўлган.
Кўрилган чоралар тегишли сут маҳсулотларини импорт қилишда вақтинчалик субсидияга қарши депозитларни жорий этишни назарда тутади. Қўшимча тўловлар миқдори аниқ экспорт қилувчи компанияга қараб 21,9% дан 42,7% гача бўлади.
Ушбу қарор Хитой сут ассоциацияси ва Хитой сут саноат ассоциациясининг сўровига биноан 2024 йил 21 августда бошланган дастлабки тергов натижаларига асосланган.