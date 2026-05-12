Ҳиндистоннинг олтин захиралари кескин ошди
ASTANА. Кazinform — Ҳиндистон геосиёсий хавфлар ва активларнинг музлатиб қўйилиши эҳтимоли ҳақидаги хавотирлар фонида хориждаги омборлардан олтин захираларини қайтариш жараёнини тезлаштирди. Бу ҳақда Report агентлиги хабар берди.
Маълумотларга кўра, 2023 йилда Ҳиндистон мамлакат олтин захираларининг қарийб 38 фоизига эгалик қилган. 2026 йил март ойида бу кўрсаткич тахминан 77% га кўтарилди.
Ҳиндистонлик иқтисодчиларнинг фикрига кўра, бу сиёсат бир нечта омилларга боғлиқ. Улар орасида хорижий активларга тақиқ қўйиш хавфи, шунингдек, Яқин Шарқдаги можароларнинг кучайиши бор. Шу фонда Ҳиндистон расмийлари иқтисодий хавфсизликни мустаҳкамлашга ва ташқи омборларга қарамликни камайтиришга интилмоқда.
Бундан ташқари, Ҳиндистоннинг ўзида олтинга қизиқиш ортиб бормоқда. Жаҳон олтин кенгаши маълумотларига кўра, январдан мартгача мамлакатда умумий олтин истеъмоли 10,2 фоизга ўсди ва 151 метрик тоннани ташкил этди.
Инвестицияларга талаб ҳам сезиларли даражада ошди, ҳинд компанияларининг олтинга инвестициялари бир йилда 52 фоизга ўсиб, 82 тоннага етди.
Мутахассислар ҳинд инвесторларининг олтинга қизиқиши давом этишини башорат қилмоқда.
