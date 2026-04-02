Ҳиндистонда энг йирик аҳолини рўйхатга олиш бошланди
ASTANA. Kazinform — Ҳиндистонда кенг кўламли бутун мамлакат бўйлаб аҳолини рўйхатга олиш бошланди. Бир йилда дунёдаги энг кўп аҳолига эга мамлакатда уч миллиондан ортиқ одам яшайди, деб хабар беради BBC.
Бу Ҳиндистон 1947 йилда мустақилликка эришганидан бери ўтказилган саккизинчи аҳолини рўйхатга олишдир.
Сўровнома уй-жой шароитлари, инфратузилмадан фойдаланиш имконияти, таълим, бандлик, миграция ва демографик хусусиятларни қамраб олувчи 33 та саволни ўз ичига олади.
Ушбу статистик сўровнома 36 та штат ва иттифоқ ҳудудларини, 7000 дан ортиқ кичик туманларни, 9700 дан ортиқ шаҳарларни ва тахминан 640 000 та қишлоқни қамраб олади. Дала ишларини аҳолини рўйхатга олиш бўйича ҳисобловчилар ва кузатувчилар - одатда мактаб ўқитувчилари, давлат хизматчилари ва маҳаллий амалдорлар олиб борадилар.
"Ушбу аҳолини рўйхатга олиш жуда муҳим - у Ҳиндистоннинг диний эътиқодлардан тортиб, бандлик, таълим ва яшаш шароитларигача бўлган соҳаларини қамраб олувчи кенг қамровли тасвирини беради ва одамлар қандай яшаши ҳақида кенг қамровли маълумот беради", - дейди Ашока университети иқтисодчиси Ашвини Дешпанде.
Аҳолини рўйхатга олиш илк марта рақамли равишда ўтказилади: аҳолини рўйхатга олувчилар маълумотларни тўплаш ва юклаш учун мобил иловалардан фойдаланадилар.
Уй-жой ва мулк рўйхатга олиш деб номланган биринчи босқич уй хўжаликларининг уй-жой шароитлари, қулайликлари ва активлари ҳақида маълумот тўплашга қаратилган.
Иккинчи босқич, аҳоли рўйхати 2027 йил февраль ойида ўтказилиши режалаштирилган бўлиб, унда демография, таълим, миграция ва туғилиш бўйича батафсил маълумотлар келтирилган.
Ҳиндистонда охирги аҳолини рўйхатга олиш 2011 йилда ўтказилган ва 2021 йилги аҳолини рўйхатга олиш пандемия туфайли қолдирилди, кейин эса маъмурий ва сайлов масалалари туфайли яна қолдирилди — бу ўн йиллик аҳолини рўйхатга олиш режалаштирилганидек ўтказилмаган биринчи ҳолат.