Ҳимолай музликларининг эриши сўнгги 10 йил ичида 65 фоизга тезлашди
ASTANА. Кazinform – Ҳимолай минтақасида музликлар массасининг йўқолиши сўнгги ўн йилликда олдинги даврларга нисбатан 65% га тезлашди, деб хабар беради Аnadolu.
Бу ҳақда Systemiq консалтинг компанияси ва Ҳиндистоннинг Integrated Mountain Initiative (IMI) нодавлат ташкилоти томонидан биргаликда тайёрланган ҳисоботда айтилган.
Тадқиқот муаллифлари музликларнинг тез эриши минтақадаги миллионлаб одамлар учун табиий офатлар хавфини ошираётганидан огоҳлантирмоқда. Бу масала 26 август куни Хитой чегараси яқинидаги Непал ҳудудларида содир бўлган сув тошқинларидан кейин яна долзарб бўлиб қолди. Фалокат сабаби музликларнинг қулаши бўлиши мумкин деб тахмин қилинган эди. Сув тошқинларида 1300 дан ортиқ одам ҳалок бўлган.
Ҳисоботга кўра, Ҳимолай минтақасида тахминан 40 000 музлик мавжуд, аммо уларнинг атиги 0,1 фоизида мунтазам мониторинг олиб борилади. Доимий музлик ҳолати ҳақидаги маълумотлар бундан ҳам камроқ. Унинг ўзгариши табиий офатлар хавфини ҳам ошириши мумкин.
Музликларнинг эриши минтақадан ташқарида ҳам узоққа чўзилган таъсирга эга бўлиши мумкин. Мутахассисларнинг таъкидлашича, таъминот занжирларининг узилиши, аҳолининг мажбурий кўчирилиши ва геосиёсий кескинликнинг кучайиши асосий хавфлар қаторига киради.
Тадқиқот Ҳиндистонга қаратилган. Ҳимолай тоғлари мамлакат ҳудудининг тахминан 18 фоизини эгаллаган бўлса-да, табиий офатларнинг тахминан 35 фоизи шу минтақада содир бўлади.
Эслатиб ўтамиз, Тожикистондаги музликларнинг эриши Марказий Осиё учун хавф туғдиради.