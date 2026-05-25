Ҳаж — 2026: Саудия Арабистони экологик чораларни кучайтирмоқда
ASTANА. Кazinform – Саудия Арабистони Ҳаж мавсумида атроф-муҳитга таъсирни камайтириш чораларини кучайтирмоқда, деб хабар беради Agenzia Nova.
Бу йил бутун дунёдан 1,6 миллиондан ортиқ мусулмонлар анъанавий зиёрат учун Маккага келиши кутилмоқда. Подшоҳлик ҳукумати чиқиндиларни бошқариш, иссиқлик таъсирини камайтириш, электр транспорт воситаларини ишлаб чиқиш ва рақамли ечимларни жорий этишга алоҳида эътибор қаратмоқда.
Асосий экологик муаммолардан бири — бу чиқиндилар. Саудия Арабистони Чиқиндиларни бошқариш миллий марказининг маълумотларига кўра, ўтган йилги Ҳаж мавсумида 348 минг тоннадан ортиқ чиқинди тўпланган.
Шу муносабат билан расмийлар чиқиндиларни йиғиш ва қайта ишлашни кучайтирмоқда. Бу ишда нотижорат ташкилотлар ва кўнгиллилар ҳам иштирок этмоқда.
Яна бир жиддий муаммо — бу иссиқлик. Саудия Арабистони миллий метеорология марказининг маълумотларига кўра, Ҳаж даврида Макка ва муқаддас жойларда ҳаво ҳарорати 47 даражага етиши мумкин.
Мамлакат Соғлиқни сақлаш вазирлиги зиёратчиларни қуёшда куйиш ва сувсизланиш хавфини камайтириш учун соябонлардан фойдаланишга чақирди. Расмийларнинг фикрига кўра, сояда қолиш ҳароратни 10 даражагача пасайтириши мумкин.
Зиёратчиларни иссиқдан ҳимоя қилиш учун сўнгги йилларда зиёратгоҳ ҳудудларига олти мингдан ортиқ сув пуркагичлар ўрнатилди ва сояли жойлар кенгайтирилди. Асфальтнинг иссиқлигини камайтириш учун махсус қоплама ҳам ётқизилди.
Соғлиқни сақлаш соҳасидаги фавқулодда вазиятларга жавоб бериш тизими ҳам мустаҳкамланди. Зиёрат давомида уч мингдан ортиқ тез ёрдам машиналари, жумладан, мотоцикллар, электр гольф аравачалари ва 11 та тиббий вертолётлардан фойдаланилади.
Тиббий буюмларни тезкор етказиб бериш учун дронлар ва рақамли беморларни саралаш тизимлари ҳам синовдан ўтказилмоқда.
Атроф-муҳит стратегиясининг муҳим йўналишларидан бири транспорт инфратузилмасини ривожлантиришдир. Al-Mashaer электр поезди Мино, Муздалифа ва Арофат ҳудудларини боғлайди ва зиёрат давомида икки миллиондан ортиқ йўловчини ташиши мумкин.
18 километрлик линия тўққизта станциядан иборат. Унинг ўтказиш қуввати соатига тахминан 72 минг йўловчига етади.
Темир йўл тизимининг ишга туширилиши муқаддас жойларга автобус қатновлари сонини йилига тахминан 50 мингга қисқартириш имконини берди. Бу транспорт тирбандлиги ва зарарли чиқиндиларни камайтирди.
Бундан ташқари, зиёратчиларни Макка, Мадина ва маросим ўтказиладиган ҳудудлар ўртасида ташиш учун саккиз мингдан ортиқ автобусдан фойдаланилади.
Эслатиб ўтамиз, бу йил 4000 нафар қозоғистонлик Ҳаж зиёратини амалга оширади.