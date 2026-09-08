Ҳар йили Қозоғистонга 300 мингга яқин чет эл фуқаролари ишлаш учун келади
ASTANА. Кazinform — Ҳукумат йиғилишида Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазири Қозоғистондаги бўш иш ўринлари ҳақида баёнот берди.
Унинг сўзларига кўра, йил бошидан бери иш берувчилар электрон биржа порталида 845 минг бўш иш ўринларини эълон қилишган. Улардан 432 минги ишчи касбларда.
— Фуқароларимиз бўш иш ўринларининг 60-70 фоизида ишлайди. Аммо бўш иш ўринларининг 30-40 фоизи банд этилмаган. Шунинг учун иш берувчилар чет элдан мутахассисларни жалб қилишади. Ҳар йили мамлакатимизга 300 мингга яқин чет эл фуқаролари ишлаш учун келади. Биз бу масала бўйича ҳокимликлар билан биргаликда ишламоқдамиз, — деди Асқарбек Ертаев.
Вазирнинг сўзларига кўра, бу бўшлиқни тўлдириш учун карьера марказлари ишини ўзгартириш жараёни давом этмоқда. Масалан, рақамли тизимни жорий этиш амалга оширилмоқда, — дейишимиз мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов янги Конституция кучга кирган тарихий даврда Ҳукумат олдида турган асосий вазифаларни санаб ўтди.