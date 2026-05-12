Хантавирус туфайли Moderna акциялари кўтарилди
ASTANА. Кazinform - Moderna хантавирусга қарши вакцинани ишлаб чиқиш бўйича дастлабки тадқиқотлар бошланганини эълон қилди, деб хабар беради TheGuardianIn.
Ушбу янгиликдан сўнг, компания акциялари душанба куни савдоларда тахминан 6 фоизга кўтарилди.
Вакцина ишлаб чиқиш АҚШ армияси юқумли касалликлар институти ва Корея университетидаги вакциналар инновацияси маркази билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда.
Компания вакиллари лойиҳани янги инфекцияларга қарши кураш стратегиясининг бир қисми деб аташди.
MV Hondius круиз кемасида авж олганидан кейин ҳантавирус мавзусига қизиқиш кучайди.
Кемада етти киши "Анд ҳантавируси" штамми билан рўйхатга олинган.
Беморларнинг уч нафари вафот этди.
Хантавирус энг хавфли инфекциялардан бири ҳисобланади.
Касалликнинг респиратор шаклидаги ўлим даражаси 38 фоизга етиши мумкин.
Инфекция белгилари орасида иситма, мушак оғриғи ва кучли ҳолсизлик бор.
АҚШ расмийлари ҳозирда тиббий кўрикдан ўтиш учун круиз кемасидан Америка фуқароларини эвакуация қилмоқда.
Moderna - COVID-19 вакцинаси билан машҳур бўлган етакчи Америка биотехнология компанияси.
Эслатиб ўтамиз, хантавирус бир нечта мамлакатга тарқалгани ҳақида хабар берган эдик.