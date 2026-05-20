Хантавирус инфекцияси тарқалган круиз кемаси Роттердамга етиб келди
ASTANA. Kazinform — Хантавирус инфекцияси тарқалган MV Hondius круиз кемаси душанба куни сафарини якунлаганидан сўнг дезинфекция қилиш учун Голландиянинг Роттердам портига етиб келди, деб хабар беради Синьхуа.
Кема экипажи аъзолари дарҳол карантинга олинди. Ўз мамлакатларига қайтиб кела олмайдиганлар Нидерландияда карантинга олинади. Бу ҳақда ўтган ҳафта мамлакат Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълум қилди.
Oceanwide Expeditions компанияси маълумотларига кўра, ҳозирда MV Hondius кема бортида 27 киши, жумладан, 25 экипаж аъзоси ва иккита тиббиёт ходими бор. Улар орасида 17 нафар филиппинлик, 4 нафар голландиялик, 4 нафар украиналик, битта россиялик ва битта польшалик бор. Кўпчилик Роттердамда 6 ҳафталик карантиндан ўтади.
Эслатиб ўтамиз, круиз лайнерида аниқланган хантавирус янги вакцина ишлаб чиқишни тезлаштирди.