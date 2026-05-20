Халқаро юк ташиш: Қозоғистон Озарбайжон, Туркия ва Қирғизистон учун рақамли рухсатномаларни жорий этди
ASTANА. Кazinform — Транспорт вазирлиги транспорт соҳасини рақамлаштириш бўйича ишларни фаол давом эттирмоқда. Халқаро юк ташишни ривожлантириш ва ташувчилар учун процедураларни соддалаштириш доирасида Озарбайжон, Туркия ва Қирғизистон билан электрон рухсатнома бланкаларини алмашиш механизми жорий этилди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
Электрон форматга ўтиш қоғоз бланкалардан воз кечиш ва маъмурий тўсиқларни камайтириш имконини беради. Энди рухсатномаларни қайта ишлаш ва улардан фойдаланиш томонларнинг интеграциялашган ахборот тизимлари орқали рақамли форматда амалга оширилади.
— Давлат хизматини elicense.kz порталининг “Транспорт” бўлими орқали олиш мумкин. Электрон рухсатнома олиш учун транспорт воситаси Қозоғистон Республикасида рўйхатдан ўтган бўлиши ва халқаро автомобиль юк ташувларини амалга ошириш учун рухсатномага эга бўлиши керак. Қозоғистон транспорт соҳасида рақамли ўзаро таъсир географиясини босқичма-босқич кенгайтирмоқда, — дейилади хабарда.
Илгари Хитой ва Ўзбекистоннинг хорижий рухсатнома бланкаларини рақамлаштириш бўйича ишлар олиб борилган эди. Озарбайжон, Туркия ва Қирғизистон билан электрон алмашинувнинг ишга туширилиши саноатнинг рақамли трансформациясининг яна бир босқичи бўлди. Транспорт вазирлиги ушбу механизмни кенгайтиришда давом этади ва янги ҳамкор давлатларни қамраб олади.
— Электрон форматга ўтиш муносабати билан Транспорт вазирлиги учинчи шахслар орқали рухсатнома бланкаларини сотиб олишга йўл қўйилмаслиги ҳақида огоҳлантиради. Берилган электрон рухсатномалар ҳақидаги барча маълумотлар, жумладан, ташувчи ва транспорт воситасининг маълумотлари (давлат рўйхатга олиш рақами) автоматик равишда Озарбайжон, Туркия ва Қирғизистон ахборот тизимларига юборилади. Белгиланган тартибни бузган ҳолда берилган рухсатномадан, шу жумладан учинчи шахслар орқали олинган рухсатномадан фойдаланилган тақдирда, маълумотлардаги номувофиқликлар аниқланади. Бу ушбу давлатлар ҳудудига киришнинг рад этилишига, шунингдек, бошқа жавобгарлик чораларини қўллашга олиб келиши мумкин. Вазирлик ташувчиларни рухсатномаларни фақат расмий давлат хизматлари орқали беришга ва белгиланган тартибни қатъий бажаришга чақиради, — деб огоҳлантирди вазирлик юк ташувчи томонни.
