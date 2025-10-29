Халқаро Silk Way Star вокал лойиҳасини ким тарк этди
ASTANА. Кazinform – Астанада бўлиб ўтаётган Silk Way Star халқаро вокал шоусининг олтинчи эпизодида иштирокчилар сўнгги йиллардаги жаҳон хитларини ижро этишди.
Навбатдаги босқичдан сўнг, лойиҳада атиги тўққиз ижрочи қолди.
Шоу саҳнаси анъанавий равишда ҳиссиёт, ғайрат ва санъатга тўла эди. Эпизодни Малайзия вакили Язмин Азиз очиб берди ва у Леди Гаганинг Abracadabra қўшиғини куйлади ва томошабинларни ўзига жалб қилди. Хонанданинг ёрқин ижроси оқшомнинг умумий кайфиятини белгилаб берди.
Қирғизистонлик Tamga афсонавий Only Girl композициясини ижро этиб, жонли овоз ва кучли энергияни таъкидлади. Ҳакамлар ҳайъати қўшиқ сўнгги мусиқий янгиликларга тегишли эмаслигини таъкидлаган бўлса-да, уни ижро этишга рухсат берилди.
Жанубий Кореянинг Kandis гуруҳи анимацион сериалдаги Golden қўшиғини таъсирчан тарзда ижро этди. 2025 йилнинг мусиқий ҳодисаларидан бирига айланган асар саҳнада ўзига хос, ҳатто сеҳрли муҳит яратди.
Грузиялик Автандил Абесламидзе ўтган йили узоқ вақтдан бери мусиқа чартларининг юқори поғоналарини эгаллаб келган АРТ хитининг ўз версиясини тақдим этди. Рақс ритми ва эсда қоларли хор ҳар қандай ёшдаги томошабинларга ёқди.
Қозоғистон вакили сифатида Alem чиқиш қилди, у ирландиялик қўшиқчи Hozierнинг таъсирли Too Sweet трекини ижро этди. Қўшиқ глобал хитга айланди ва Alem қўшиқни рафиқаси Вероникага бағишлади.
Уларнинг оилавий хотиралари саҳнада акс этди ва бу қўшиқ оқшомнинг энг таъсирли лаҳзаларидан бирига айланди.
Тожикистон вакили Фахриддин Хакимов Maneskin гуруҳи томонидан дунёга қайта тақдим этилган Beggin қўшиғини ижро этди. Томошабинлар ижрочини узоқ қарсаклар билан қўллаб-қувватладилар.
Хитойлик иштирокчи Чжан Хэ Сюань ўз мамлакатида хитга айланган Danshen jiu yao paidui қўшиғини ижро этди. Шундай қилиб, у ўзини ҳам ижрочи, ҳам муаллиф сифатида кўрсатди.
Арманистонлик Саро Геворгян америкалик Teddy Swimsлик Lose Control қўшиғини ижро этиб, саҳнани кучли энергия ва ҳиссиётларга тўлдирди.
Ўзбекистон вакили Мадинаболу Одилова Spotify тарихида узоқ вақтдан бери биринчи ўринда турган Die With A Smile трекини ижро этди. Қўшиқ дунёнинг 30 дан ортиқ мамлакатларида чартларда биринчи ўринни эгаллаган.
Мўғулистонлик Мишель Жозеф Born Again қўшиғи билан оқшомга таъсирли лаҳзаларни бағишлади, бу қўшиқ нафислик ва ички кучнинг уйғунлигини намойиш этди.
Олтинчи босқич натижаларига кўра, тенг балл тўплаган Қозоғистон ва Ўзбекистон вакили етакчилик қилмоқда. Олти ҳафта давомидаги умумий натижалар бўйича етакчиликни қозоғистонлик қўшиқчи Аlem сақлаб қолди.
Афсуски, Жанубий Кореянинг Kandis гуруҳи иштирокчилари лойиҳадан четлаштирилди. Улар Silk Way Star шоусининг олти эпизод натижаларига кўра 606 балл тўплашди.
Аввалроқ, қозоғистонлик ҳакамлар ҳайъати аъзоси Жанар Дуғалова ўз ҳуқуқидан фойдаланиб, гуруҳга лойиҳада қолишга рухсат берган эди. Бироқ, бу сафар гуруҳнинг лойиҳадаги чиқиши якунланди.
Kandis гуруҳи шоу жамоаси ва қозоғистонлик томошабинларга самимий қабул ва К-рор маданиятига қизиқиш учун миннатдорчилик билдирди.
Сабина Заде (Озарбайжон) ва Довран Шаммиев (Туркманистон) илгари лойиҳани тарк этган эди.
Silk Way Star халқаро вокал лойиҳасининг олтинчи эпизодининг тўлиқ версиясини бу ерда томоша қилиш мумкин.
Шоу ҳар шанба куни соат 20:00 да «Jibek Joly» каналида ва соат 22:30 да Silk Way каналида намойиш этилади.
Silk Way Star — Осиёдаги биринчи вокал танлови. Пойтахтдаги битта саҳнада 12 мамлакатдан истеъдодли ижрочилар тўпланишди. Улар орасида Озарбайжон, Арманистон, Грузия, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Малайзия, Мўғулистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва Жанубий Корея вакиллари бор.
Эслатиб ўтамиз, Астанадан Куала-Лумпургача - Silk Way Star лойиҳасини миллиардлаб томошабинлар томоша қилади.