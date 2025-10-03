Халқаро электралоқа иттифоқи Қозоғистон билан ҳамкорликни чуқурлаштиришга тайёр
ASTANA.Kazinform - Давлат раҳбари Халқаро электралоқа иттифоқи бош котиби Дорин Богдан-Мартинни қабул қилди, дея хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.
Учрашувда Қозоғистоннинг Халқаро электралоқа иттифоқи (ХЭИ) билан рақамли ва телекоммуникация технологиялари соҳасидаги ҳамкорлиги истиқболлари муҳокама қилинди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Дорин Богдан-Мартинни ташкилотнинг 160 йиллиги билан табриклаб, ХЭИ рақамли ривожланиш соҳасида глобал ҳамкорликни мустаҳкамлашдаги муҳим ролини таъкидлади.
Президент замонавий рақамли экотизимни шакллантириш ва инфратузилмани ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратди. У, шунингдек, Қозоғистоннинг OneWeb, Starlink, Amazon Kuiper ва Shanghai Spacecom Satellite Technology каби паст орбитали сунъий йўлдош тизимларини ўз ичига олган лойиҳалардаги фаол иштирокини қайд этди.
Ўз навбатида, Бош котиб Дорин Богдан-Мартин мамлакатнинг рақамли саноатни ривожлантириш ва сунъий интеллект технологияларини жорий этиш борасидаги саъй-ҳаракатларини юқори баҳолади. У Халқаро электралоқа иттифоқи Қозоғистон билан ҳамкорликни янада чуқурлаштириш ва қўшма ташаббусларни кенгайтиришга тайёрлигини тасдиқлади.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари ОПЕК бош котиби Хайсам ал-Ғайсни қабул қилди.