Хаби Алонсо "Реал Мадрид" мураббийлигидан кетди
ASTANА. Кazinform – "Реал Мадрид" бош мураббийи Хаби Алонсо саккиз ойлик бошқарувдан сўнг истеъфога чиқди, деб хабар беради ВВC.
Клуб 44 ёшли Алонсонинг ўрнини 42 ёшли Альваро Арбелоа эгаллашини эълон қилди. У бир вақтлар Алонсо билан Испания терма жамоаси ва "Ливерпуль"да ўйнаган.
Якшанба куни "Реал" Испания Суперкубоги финалида ашаддий рақиби "Барселона"га ютқазди. Улар ҳозирда лигада иккинчи ўринда, "Барселона"дан тўрт очко ортда қолишмоқда.
Хаби Алонсо "Реал Мадрид"да беш мавсум ўйнади.
Мураббий сифатида у Леверкузендан Германия чемпиони "Байер"ни 2024 йилда ғалабага олиб келди. Бир йил ўтгач, у ўтган ёзда машҳур Карло Анчелоттининг ўрнини эгаллаб, "Реал Мадрид" бош мураббийи этиб тайинланди.
Альваро Арбелоа ўтган баҳордан бери "Реал Мадрид"нинг ўринбосар жамоаларини бошқариб келмоқда.
