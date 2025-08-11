OZ
    13:38, 11 Август 2025 | GMT +5

    Гулназ Бўрибоева бокс бўйича ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида пешқадамлик қилмоқда

    ASTANA. Kazinform – Бангкокда (Таиланд) бокс бўйича ёшлар (U22) ўртасидаги Осиё чемпионатининг финал жанглари бошланди. Гулназ Бўрибоева биринчи бўлиб олтин медални олиб келди.

    Гүлназ Бөрібаева бокстан жастар арасындағы Азия чемпионатында топ жарды
    Фото: ҰОК

    Хотин-қизлар ўртасида 48 килограмм вазн тоифасидаги баҳсларда иштирок этган Гулназ энг зўр бўлди ва шоҳсупага кўтарилди. У ҳал қилувчи баҳсда ўзбекистонлик Робияхон Бахтиёровани мағлубиятга учратди.

    Қайд этиш керакки, финалда яна уч нафар боксчи иштирок этади: Бақит Сейдиш (70 килограммгача), Шуғил Налибай (75 килограммгача) ва Асел Тўқтасин (80 килограммдан юқори).

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Нурсултан Дуйсенқулов XII Бутунжаҳон ўйинларида кумуш медални қўлга киритгани ҳақида хабар берган эдик.

    Бокс Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
