13:38, 11 Август 2025 | GMT +5
Гулназ Бўрибоева бокс бўйича ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида пешқадамлик қилмоқда
ASTANA. Kazinform – Бангкокда (Таиланд) бокс бўйича ёшлар (U22) ўртасидаги Осиё чемпионатининг финал жанглари бошланди. Гулназ Бўрибоева биринчи бўлиб олтин медални олиб келди.
Хотин-қизлар ўртасида 48 килограмм вазн тоифасидаги баҳсларда иштирок этган Гулназ энг зўр бўлди ва шоҳсупага кўтарилди. У ҳал қилувчи баҳсда ўзбекистонлик Робияхон Бахтиёровани мағлубиятга учратди.
Қайд этиш керакки, финалда яна уч нафар боксчи иштирок этади: Бақит Сейдиш (70 килограммгача), Шуғил Налибай (75 килограммгача) ва Асел Тўқтасин (80 килограммдан юқори).
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Нурсултан Дуйсенқулов XII Бутунжаҳон ўйинларида кумуш медални қўлга киритгани ҳақида хабар берган эдик.