Грузиянинг туризмдан тушган даромади олти ойда 1,93 миллиард долларга етди
ASTANA. Kazinform — 2026 йилнинг январь–июнь ойларида Грузиянинг халқаро туризмдан тушган даромади 1 миллиард 931 миллион АҚШ долларини ташкил этди, деб хабар беради Kazinform агентлигининг минтақадаги мухбири Business Media нашрига таяниб.
Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 2 фоизга кам.
Грузия Миллий банки маълумотларига кўра, кўрсаткичнинг пасайишига асосан иккинчи чорак натижалари таъсир кўрсатган. Апрель–июнь ойларида халқаро туризмдан тушган даромад 1 миллиард 101 миллион долларга етган бўлиб, 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 3,8 фоизга қисқарган.
Биринчи ярим йилликда Грузияга энг кўп туристик даромад келтирган мамлакат Россия бўлди. Россиядан келган туристлар мамлакат иқтисодиётига 307,1 миллион доллар даромад келтирган. Кейинги ўринларда Туркия — 255 миллион доллар ва Исроил — 222,7 миллион доллар билан жойлашган.
Туризмдан тушган даромад ҳажми бўйича Озарбайжон тўртинчи ўринни эгаллади. Январь–июнь ойлари давомида ушбу мамлакат туристлари Грузия иқтисодиётига 107,6 миллион доллар олиб келган. Бу ўтган йилга нисбатан 5 фоизга кўп.
Биринчи бешликдан Украина ҳам ўрин олди. Украинадан келган туристларнинг харажатлари 99 миллион долларга етган бўлиб, ўтган йилнинг биринчи ярим йиллигига нисбатан 42 фоизга ошган.
Шунингдек, Европа Иттифоқи мамлакатларидан келган туристлар ҳисобига тушган даромад ҳам сезиларли даражада ўсган. 2026 йилнинг дастлабки олти ойида бу кўрсаткич 335,6 миллион долларга етди. Бу бир йил ичида 58,6 миллион долларга ёки 21 фоизга ошганини англатади.
Шу билан бирга, Грузияга амалга оширилган халқаро сафарлар сони камайган. Биринчи ярим йилликда мамлакатга 2 миллион 734 минг 504 та халқаро ташриф қайд этилди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 2,7 фоизга кам. Энг катта пасайиш Эрондан келган ташриф буюрувчилар орасида кузатилиб, уларнинг сони қарийб 49 фоизга қисқарган.