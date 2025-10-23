Грузиянинг туризмдан тушган даромади 6,6 фоизга ошиб, 1,66 млрд долларни ташкил этди
ASTANA. Kazinform — Грузиянинг халқаро туризмдан тушган даромади 2025 йилнинг учинчи чорагида 1,66 миллиард долларни ташкил этди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 6,6 фоизга кўпдир, дея хабар беради Грузия Миллий банки.
Даромаднинг энг катта улуши Европа Иттифоқи давлатларидан келган сайёҳларга тўғри келди, улар 238 миллион доллар олиб келди, бу ўтган йилга нисбатан 13 фоизга кўпдир. Хусусан, Озарбайжон ва Исроилдан келган сайёҳлар даромади жадал ўсиб бормоқда — ўсиш мос равишда 36 ва 28 фоизни ташкил этди. Шу билан бирга, Россиялик сайёҳлардан тушадиган даромад эса аксинча - уч ой ичида 14 фоизга камайди.
Шунга қарамай, даромад бўйича Россия 252,5 миллион доллар билан етакчи. Европа Иттифоқи давлатлари 238,2 миллион доллар, Туркия эса 195,7 миллион доллар билан учинчи ўринда. Шунингдек, Исроил (188,3 миллион доллар), Саудия Арабистони (85,9 миллион доллар), Озарбайжон (66,4 миллион доллар), Арманистон (61,4 миллион доллар), Украина (44,9 миллион доллар), Эрон (42,9 миллион доллар) ва Беларусь (36,9 миллион доллар) катта ҳисса қўшган.
2025 йил январь-сентябрь ойларида Грузиянинг халқаро туризмдан тушган даромади ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 5,1 фоизга ошиб, 3,6 миллиард долларни ташкил этди.
Бироқ, экспертларнинг таъкидлашича, Грузияда бўлган Россия, Беларусь ва Украина фуқароларининг катта қисми бу ерда доимий яшайди ва резидент ҳисобланади.
Шунинг учун уларнинг ҳаражатлари туристик даромад сифатида ҳисобга олинмайди. Шунга қарамай, Грузия туризмни фаол ривожлантиряпти ва бутун дунёдан ташриф буюрувчилар сонини оширишга эришяпти.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Грузияда йўловчи ташиш ҳажмининг рекорд даражада ўсишини қайд этгани хабар қилинганди. Иккинчи чоракда мамлакатга 1,8 миллион хорижий фуқаро ташриф буюрди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 6,9 фоизга ўсди.