Грузияда инфляция охирги икки йил ичида энг юқори даражага етди
ASTANA. Kazinform — Грузияда август ойида йиллик инфляция 4,6 фоизни ташкил этди, бу сўнгги икки йилдаги энг юқори кўрсаткичдир, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Июль ойига нисбатан истеъмол нархлари 0,3 фоизга ошди.
“Сакстат” миллий статистика хизмати истеъмол саватини ташкил этувчи 305 та товар ва хизматлар таннархидаги ўзгаришлардан келиб чиққан ҳолда истеъмол нархлари индексини ҳисоблаб чиқади.
Нархларнинг энг катта ўсиши озиқ-овқат маҳсулотлари ва алкогольсиз ичимликлар гуруҳида қайд этилди - йилига ўртача +10%.
Нархларининг кескин ошиши лимон (99%), олхўри (+82%), шафтоли (+62%), какао (+28%), узум (+25%) ва музқаймоқ (+24%) қайд этилди.
Баъзи мавсумий сабзавотлар, аксинча, арзонлашди. Масалан, помидор 33 фоизга, бодринг 31 фоизга, бақлажон 16 фоизга арзонлашган.
Соғлиқни сақлаш тизимига оид товарлар ва хизматлар гуруҳида нархлар 9,3 фоизга ошди, жумладан:
Амбулатория ва поликлиника хизматлари 10,8 фоизга, алкоголь ва тамаки маҳсулотлари нархи 4,7 фоизга ошди.
Транспорт соҳасида нархлар 2,4 фоизга пасайган. Шу билан бирга, транспорт воситаларини харид қилиш 0,5 фоизга, транспорт хизматлари 0,3 фоизга ошган.
Мутахассисларнинг фикрича, инфляциянинг ошишига ҳам мавсумий омиллар, ҳам озиқ-овқат ва импорт товарларига жаҳон нархлари таъсир қилади. Келгуси ойларда, айниқса, қишлоқ хўжалиги соҳасида инфляция босими сақланиб қолиши мумкин.
Август ойида Грузия иқтисодиётининг ўсиш суръати 6,3 фоизгача камайгани ҳақида хабар берилган эди.