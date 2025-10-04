Грузияда инфляция 4,8 фоизга етди ва икки йиллик рекордни янгилади
ASTANA. Kazinform - Нархларнинг асосий ўсишига озиқ-овқат маҳсулотлари ва алкоголсиз ичимликлар сабаб бўлди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 11,9 фоизга ўсди, дея хабар беради Kazinform мухбири Миллий статистика хизмати (Сакстат)га таяниб.
Агентлик маълумотларига кўра, сентябрь ойида Грузияда йиллик инфляция 4,8 фоизга етиб, охирги икки йиллик энг юқори кўрсаткични ўрнатган ва ойлик 0,5 фоизга ўсган.
Ойлик инфляция август ойига нисбатан 0,5% ни ташкил этди. Йил давомида асосий инфляция (озиқ-овқат ва энергиядан ташқари) 2,1% ни ташкил этди.
Озиқ-овқат маҳсулотлари, хусусан, мева ва узум 25 фоизга қимматлашган, сабзавот ва полиз маҳсулотлари эса 19,5 фоизга қимматлашган. Ёғлар ва мойлар 16,4 фоизга, шакар ва ширинликлар 15,1 фоизга, қаҳва ва чой 12,8 фоизга ошган.
Соғлиқни сақлаш соҳасида нархлар 9 фоизга ошди, жумладан, амбулатория хизматлари (+9,2 фоиз), шифохона хизматлари (+9,4 фоиз) ва тиббий буюмлар (+8,1 фоиз). Спиртли ичимликлар ва тамаки маҳсулотлари 4,1 фоизга ошди.
Автомобиль нархларининг ошишига (+0,7%) қарамай, нархларнинг пасайиши кузатилган ягона сектор транспорт (-2,1%) бўлди.
Иқтисодчиларнинг қайд этишича, инфляция 2025 йил февралдан бери 3 фоизлик кўрсаткичдан юқори даражада сақланиб қолган. Шу билан бирга, 2025 йилнинг иккинчи чорагида ялпи ички маҳсулотнинг реал ўсиши 7,3 фоизни ташкил этиб, прогноз қилинган 6 фоиздан ошиб кетди.
Мутахассислар нархларнинг ошишини озиқ-овқат ва энергия нархларининг глобал тебранишлари, шунингдек, зарур товарларга ички талабнинг ортиши билан боғлашмоқда.
Август ойида Грузия иқтисодий ўсиш суръати 6,3 фоизгача пасайгани ҳақида хабар берилган эди.