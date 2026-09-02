Грузияда 60 ёшдан ошган фуқароларнинг шубҳали тўловлари тўхтатилади
ASTANA. Kazinform — Грузияда 60 ёшдан ошган мижозларнинг карта операциялари учун янги талаблар, уларни молиявий фирибгарликдан ҳимоя қилишга қаратилган бўлиб, 1 сентябрдан бошлаб кучга кирди, деб хабар беради Кazinform агентлиги Грузия Миллий банкига таяниб.
Янги қоидалар банк карта операцияларига қўлланилади ва фирибгарлик схемалари билан боғлиқ бўлиши мумкин бўлган операцияларни кучайтирилган мониторинг қилишни назарда тутади.
Хусусан, тўлов хизмати провайдерлари юқори хавфли деб ҳисобланган операцияларни вақтинча тўхтатиб туришлари ёки буни қила олмасалар, рад этишлари керак.
Бундай операцияларга онлайн-трейдинг, инвестиция схемалари, қимор ўйинлари ёки виртуал активлар билан боғлиқ 500 ларидан ортиқ тўловлар киради. Шунингдек, ноодатий харажатлар ва ноодатй молиявий хатти-ҳаракатларга кўпроқ эътибор қаратилади.
Агар шубҳали операция аниқланса, тўлов хизмати провайдери мижоз билан боғланиши ва уларни потенциал хавфлар ҳақида хабардор қилиши керак.
Бундан ташқари, юқори хавфли ёки шубҳали операцияни бошлаганидан сўнг, мижозга якуний қарор қабул қилиш ва операцияни тасдиқлаш учун 48 соат вақт берилади.
Грузия Миллий банки таъкидлашича, ўзгаришлар асосан кекса фуқароларни фирибгарлик схемаларидан ҳимоя қилишга қаратилган.
Янги талаблар 2026 йил апрель ойида тасдиқланган. Дастлаб, улар фақат 60 ёшдан ошган мижозлар томонидан амалга ошириладиган карта операцияларига нисбатан қўлланилади.
Эслатиб ўтамиз, Грузияда банкка хакерлик ҳужумда гумон қилиниб, икки киши ҳибсга олинди.