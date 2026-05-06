Грузия темир йўлларни модернизация қилишга 370 миллион доллардан ортиқ маблағ сарфлади
ASTANA. Kazinform – Мамлакат халқаро транспорт йўлакларининг ортиб бораётган роли доирасида тармоқнинг ўтказиш қобилияти ва транзит салоҳиятини оширишга қаратилган темир йўл инфратузилмасини модернизация қилиш дастурини ишга туширмоқда, деб хабар беради Business Media.
Бу ҳақда Иқтисодиёт ва барқарор ривожланиш вазири Мариам Квривишвили "Грузия темир йўллари" давлат компаниясини модернизация қилиш лойиҳаси тақдимотида айтиб ўтди.
“Бугунги кунда Грузия нафақат географик жиҳатдан, балки Европа ва Осиё билан самарали боғланган мамлакат сифатида мақсадли равишда ривожланмоқда”, — деди вазир.
Унинг сўзларига кўра, темир йўл тизими ушбу стратегиянинг асосий элементи ҳисобланади.
“Мамлакатнинг иқтисодий келажаги темир йўл орқали қурилмоқда ва бу мамлакатнинг глобал жараёнлардаги ролини ҳам белгилайди”, — деди у.
Вазир таъкидлаганидек, глобал ва минтақавий логистикадаги ўзгаришлар транспорт йўналишлари тузилишига сезиларли таъсир кўрсатди.
“Сўнгги воқеалар анъанавий йўналишларнинг қанчалик заиф эканлигини аниқ кўрсатди. Хатарлар ошди ва янги, ишончли ва башорат қилинадиган йўлакларга талаб ошди. Шу муносабат билан Ўрта йўлак алоҳида аҳамиятга эга бўлди ва Грузияга қизиқишнинг ортиши - бу жараёнларнинг мантиқий якунидир”, — деди вазир.
Унинг таъкидлашича, Грузия Озарбайжон, Марказий Осиё мамлакатлари ва Хитой билан фаол ҳамкорликда транзит йўналишларини ривожлантиришда ишончли шерик сифатида ҳаракат қилишга тайёр. Стратегия темир йўл соҳасини комплекс модернизация қилишни, жумладан, инфратузилмани ривожлантириш, юк ташишни кўпайтириш ва йўловчиларга хизмат кўрсатишни модернизация қилишни назарда тутади.
Тақдим этилган маълумотларга кўра, сўнгги даврда оптималлаштириш самараси 230 миллион лари (85,2 миллион доллар) дан ошди. Даромаднинг ошиши, самарадорликнинг ошиши ва тармоқ сиғимининг ошиши каби асосий кўрсаткичларнинг ўсиши ҳам қайд этилди.
Инвестиция дастури 50 та локомотив ва 1500 та темир йўл вагонини сотиб олишни кўзда тутади. Лойиҳани амалга ошириш мамлакат бўйлаб транзит вақтини 24 соатдан 12 соатгача қисқартиради ва темир йўл тизимининг сиғимини сезиларли даражада оширади. Бундан ташқари, Тбилиси-Батуми ва Тбилиси-Ахалцихе асосий магистрал линияларини реконструкция қилиш, шунингдек, Боржоми-Бакуриани линиясини модернизация қилиш режалаштирилган.
Минтақанинг янги транзит архитектурасини шакллантиришда ва мамлакатнинг халқаро логистикадаги ролини мустаҳкамлашда муҳим элемент ҳисобланган Анаклиа чуқур сув портини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди.