Грузия экспорти йил бошидан бери 20 фоиздан ортиққа ошди
ASTANA. Kazinform — Январь-апрель ойларида Грузия ташқи бозорларга экспортини кескин оширди - етказиб бериш ҳажми 21,1 фоизга ошиб, 2,44 миллиард долларга етди. Импорт 4,9 фоизга камайди. Бу ҳақда Грузия Миллий статистика хизмати (Геостат) маълумотларига таяниб Kazinform агентлигининг минтақадаги мухбири хабар берди.
Миллий статистика хизмати маълумотларига кўра, Грузиянинг ташқи савдо айланмаси январь-апрель ойларида 8,13 миллиард долларни ташкил этди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан атиги 1,7% га ўсишни кўрсатади. 2026 йилнинг дастлабки тўрт ойида экспорт 2,44 миллиард долларни, импорт эса 5,69 миллиард долларни ташкил этди. Савдо балансидаги дефицит 3,25 миллиард долларни ташкил этган бўлса-да, дефицит ўтган йилга нисбатан пасайишни бошлади.
Баҳор ойлари кўрсаткичлари алоҳида эътиборни тортди. Апрель ойида Грузиянинг экспорти 716,2 миллион долларга етди, бу йил бошидан бери энг юқори ойлик кўрсаткичлардан бири бўлди. Таққослаш учун, 2025 йил апрель ойида экспорт 616,8 миллион долларни ташкил этди.
Иқтисодчиларнинг фикрига кўра, экспортнинг бундай тез ўсиши мамлакатнинг транзит ва реэкспорт фаоллигининг ошганини, шунингдек, ташқи бозорларда Грузия маҳсулотларининг айрим тоифаларига талабнинг тикланиши бошланганини кўрсатиши мумкин.
Шу билан бирга, импорт динамикаси тескари тенденцияни кўрсатди. 2025 йил бошида импорт ҳажми рекорд даражада ўсиб, фақат январь ойида 1,7 миллиард доллардан ошди. 2026 йилда кўрсаткичлар бироз барқарорлашди. Апрель ойида импорт ҳажми 1,48 миллиард долларгача камайди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврида 1,53 миллиард долларни ташкил этди.
Шу фонда ташқи савдо айланмасида савдо дефицитининг улуши 40 фоизгача камайди. Бу Грузия иқтисодиёти учун олдинги йилларга нисбатан анча қулай кўрсаткичдир.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил январь-ноябрь ойларида Қозоғистон Грузиянинг ташқи савдосида етакчи давлатлардан бири бўлган ва Грузия экспорти учун энг йирик учта йўналиш қаторига кирган.