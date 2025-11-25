Грипп хавфи ошмоқда: Мўғулистон бутун мамлакат бўйлаб масофавий ўқишни жорий қилиши мумкин
ASTANА. Кazinform — Мўғулистон Бош вазири Гомбожавин Занданшатар Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва Таълим вазирлиги вакиллари билан мактаб таътилини эрта бошлаш масаласини муҳокама қилиш учун учрашди, деб хабар беради Мontsame.
Соғлиқни сақлаш вазирлиги расмийлари миллий хавфни баҳолашни тақдим этишди ва жорий йилнинг 15 декабрига қадар грипп ва гриппга ўхшаш касалликлар авжига чиқишини хабар қилишди. Шу муносабат билан бошланғич мактабларда таътилни режалаштирилганидан 14 кун олдин эълон қилиш ёки масофавий ўқишга ўтиш таклиф қилинди. Бироқ, Таълим вазирлиги бу таклифни дарҳол қабул қила олмаслигини таъкидлади.
Томонларнинг фикрларини тинглаб, Бош вазир Занданшатар барча даражаларда инфекциядан ҳимоя қилиш тартиби ва чораларини устувор вазифа сифатида таъминлашни буюрди.
— Барча даражадаги ташкилотлар бу ҳафта профилактика чораларини масъулият билан кўришлари керак. Агар касалланиш даражаси пасайса, таътиллар режалаштирилганидек бошланади. Агар касалланиш даражаси пасаймаса, аксинча ўсишда давом этса, кейинги етти кун давомида таълим масофадан туриб амалга оширилиши керак, — деди Бош вазир.
Шунингдек, Бош вазир Таълим вазирлигига таълим онлайн режимга ўтказилса, таълим жараёнининг сифати ва барқарорлигини таъминлаш учун Рақамли ривожланиш, инновациялар ва коммуникациялар вазирлиги ва мобил операторлар билан биргаликда ишлашни буюрди.
Йиғилиш давомида Бош вазир фуқароларни ваҳимага солмаслик зарурлигини таъкидлади.
— Энг муҳими, фуқароларни ваҳимага солмаслик, уларни тўғри ташкил этиш ва касалхоналарга юкни зудлик билан камайтириш. Фуқароларга тезкор хизмат кўрсатиш, онлайн учрашувлар, консультациялар учун ишонч телефонларидан фойдаланиш. Соғлиқни сақлаш вазирлигига шифокор қабулига узоқ кутиш муаммосини ҳал қилиш учун қабул пунктларини очиш зарурлигини алоҳида эслатмоқчиман, — деди у.
