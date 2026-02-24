OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    13:10, 24 Февраль 2026 | GMT +5

    Grand Slam Tashkent-2026 турнирида қатнашадиган Қозоғистон терма жамоаси таркиби эълон қилинди

    ASTANА. Кazinform — Grand Slam-2026 расмий веб-сайтида Ўзбекистон пойтахти Тошкентда бўлиб ўтадиган халқаро дзюдо турнирида иштирок этадиган қозоғистонлик курашчилар рўйхати эълон қилинди.

    полвон
    Фото: ҚР МОҚ

    Нуфузли мусобақада эркаклар жамоасида 13 нафар ва аёллар жамоасида 1 нафар спортчи татамида мамлакат шарафини ҳимоя қилади.

    Эркаклар:

    60 кг: Мағжан Шамшадин, Талғат Оринбасар

    66 кг: Нурқанат Серикбаев, Ақилжан Жубатқанов

    73 кг: Ансарбек Гайнуллин, Ануар Жумагелдин

    81 кг: Асқар Нарқулов, Мади Амангелди

    90 кг: Барақ Арқабай

    100 кг: Бақжан Байтас, Бейбит Мадеев

    100 кг: Еламан Ерғалиев, Ерасил Қажибаев.

    Аёллар:

    78 кг дан юқори: Назгул Маратова.

    Grand Slam Tashkent-2026 халқаро турнири 27 февралдан 1 мартгача Ўзбекистон пойтахтидаги “Ҳумо Арена”да бўлиб ўтади. Унда дунёнинг 40 дан ортиқ мамлакатидан 380 нафар спортчи иштирок этиши режалаштирилган. Мусобақа IJF жаҳон турининг муҳим қисмидир. Баллар жаҳон рейтингига қараб ҳисобланади.

    Эслатиб ўтамиз, дзюдо бўйича Австриядаги Гран-при босқичида иштирок этадиган қозоғистонликлар рўйхати эълон қилинди.

