    20:10, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Дзюдо: Австриядаги Гран-при босқичида иштирок этадиган қозоғистонликлар рўйхати эълон қилинди

    ASTANА. Кazinform – Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) 6-8 март кунлари Австриянинг Линц шаҳрида бўлиб ўтадиган Гран-при босқичида иштирок этадиган спортчиларнинг дастлабки рўйхатини эълон қилди.

    Абиба Абужақинова
    Фото: МОҚ

    ҚР МОҚ маълумотларига кўра, ушбу нуфузли мусобақада Қозоғистон терма жамоаси ҳам иштирок этади. Қуйида терма жамоанинг дастлабки рўйхати келтирилган.

    Эркаклар

    60 кг гача: Аман Бақитжан, Шерзод Давлатов

    66 кг гача: Ғусман Қирғизбаев, Бауржан Нарбаев

    73 кг гача: Дастан Шаяхметов, Есет Қуанов

    81 кг гача: Абилайхан Жубаназар, Адилет Алмат

    90 кг гача: Айдар Арапов, Нуржан Бейсенов,

    100 кг гача: Марат Байкамуров, Нурлихан Шархан

    100 кг дан юқори: Галимжан Қириқбай, Еламан Ерғалиев

    Аёллар

    48 кг гача: Абиба Абужақинова, Диана Буркеева

    52 кг гача: Меруерт Сарсенова, Аружан Ережепова

    57 кг гача: Дана Абдирова, Дина Муханбет

    63 кг гача: Самалай Ерғалиева, Ханзада Қайратова

    70 кг гача: Кристина Сотникова, Ажар Асхат

    78 кг гача: Шинар Абатова, Назерке Тлеуханова

    78 кг дан юқори: Ақерке Рамазанова, Аида Тойшибекова

    Таъкидлаш жоизки, рўйхат ўзгариши мумкин.

    Эслатиб ўтамиз, Париждаги Grand Slam турнирида икки қозоғистонлик дзюдочи бронза медалига эга бўлди.

