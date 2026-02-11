Дзюдо: Австриядаги Гран-при босқичида иштирок этадиган қозоғистонликлар рўйхати эълон қилинди
ASTANА. Кazinform – Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) 6-8 март кунлари Австриянинг Линц шаҳрида бўлиб ўтадиган Гран-при босқичида иштирок этадиган спортчиларнинг дастлабки рўйхатини эълон қилди.
ҚР МОҚ маълумотларига кўра, ушбу нуфузли мусобақада Қозоғистон терма жамоаси ҳам иштирок этади. Қуйида терма жамоанинг дастлабки рўйхати келтирилган.
Эркаклар
60 кг гача: Аман Бақитжан, Шерзод Давлатов
66 кг гача: Ғусман Қирғизбаев, Бауржан Нарбаев
73 кг гача: Дастан Шаяхметов, Есет Қуанов
81 кг гача: Абилайхан Жубаназар, Адилет Алмат
90 кг гача: Айдар Арапов, Нуржан Бейсенов,
100 кг гача: Марат Байкамуров, Нурлихан Шархан
100 кг дан юқори: Галимжан Қириқбай, Еламан Ерғалиев
Аёллар
48 кг гача: Абиба Абужақинова, Диана Буркеева
52 кг гача: Меруерт Сарсенова, Аружан Ережепова
57 кг гача: Дана Абдирова, Дина Муханбет
63 кг гача: Самалай Ерғалиева, Ханзада Қайратова
70 кг гача: Кристина Сотникова, Ажар Асхат
78 кг гача: Шинар Абатова, Назерке Тлеуханова
78 кг дан юқори: Ақерке Рамазанова, Аида Тойшибекова
Таъкидлаш жоизки, рўйхат ўзгариши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Париждаги Grand Slam турнирида икки қозоғистонлик дзюдочи бронза медалига эга бўлди.