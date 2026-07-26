Google захира нусхаларини сақлаш қоидаларини ўзгартирди: фойдаланувчилар нимани билиши керак
ASTANА. Кazinform — Android қурилмалари фойдаланувчилари Googleдан захира нусхаларини сақлаш сиёсатидаги ўзгаришлар ҳақида билдиришномаларни олишни бошладилар. Бу ҳақда 24 kg ёзган.
Android Authority маълумотларига кўра, тахминан бир ярим ой ичида смартфон захира нусхалари маълумотлари Google Drive булутли хотирасининг умумий ҳажмига киритилади.
Ҳозирда SMS хабарлар, қўнғироқлар тарихи, қурилма созламалари ва бошқа тизим маълумотларини ўз ичига олган захира нусхалари бепул булутли сақлаш чегарасига таъсир қилмайди. Янги қоидалар кучга киргандан сўнг, бу маълумотлар фотосуратлар, видеолар ва бошқа файллар сингари Google Driveда сақланади.
Ушбу ўзгариш фойдаланувчиларнинг мавжуд хотира майдонини тезроқ тўлдиришига олиб келиши мумкин. Бу, айниқса, шахсий маълумотларни сақлаш учун булутли хотирадан фаол фойдаланадиган одамларга таъсир қилади.
Агар янгиланишдан кейин Google Driveда бўш жой қолмаса, Андроид қурилмалари автоматик равишда захира нусхаларини яратишни тўхтатади.
Захира нусхасини яратиш хизматини қайта ишга тушириш учун фойдаланувчилар Google Driveдаги кераксиз файлларни ўчиришлари, Gmail ёки Google Photosни тозалаш орқали жой бўшатишлари ёки кўпроқ булутли хотира таклиф қилувчи пуллик обунани қўшишлари керак бўлади.
Google шунингдек, захира нусхаларини бошқариш имкониятини кенгайтирди. Android 9 ва ундан кейинги версиялари бўлган қурилмаларда фойдаланувчилар қайси иловалар ва маълумотларни булутга сақлашни ва қайсиларини захира нусхасига киритмасликни танлашлари мумкин.
Ушбу ёндашув қурилмадаги бўш жойдан самарали фойдаланиш ва фақат муҳим маълумотларни сақлаш имконини беради.
Янги ўзгаришлар булутли сақлаш хизматидан фойдаланишни янада шаффоф ва тушунарли қилишга қаратилган. Бироқ, смартфон эгалари Google Driveда қанча бўш жой қолганлигини олдиндан текширишлари керак.
Агар хотира майдони аллақачон тўлишга яқин бўлса, янги қоидалар кучга киргандан сўнг, автоматик захира хизмати булут майдонини кўпайтирмасдан ёки ортиқча файлларни тозаламасдан тўхташи мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Европа Иттифоқи Googleга 890 миллион евро жарима солди.