Google Трампнинг фармонидан кейин Онтарио кўли номини ўзгартирди
ASTANА. Кazinform – Google Maps хизмати АҚШ президенти Дональд Трампнинг 27 августдаги фармонига мувофиқ америкалик фойдаланувчилар учун Онтарио кўли номини "Америка кўли"га ўзгартирди, деб хабар беради Deutsche Welle.
Онтарио — АҚШ ва Канада чегарасида жойлашган бешта Буюк кўлнинг энг кичиги.
Google расмий ҳукумат манбаларидан олинган маълумотларга мувофиқ хариталаш хизматидаги географик номларни янгилашини маълум қилди. АҚШ учун бундай манба — Географик номлар ахборот тизими (GNIS).
– АҚШдаги Google Maps фойдаланувчилари "Америка кўли" номини кўришади. Канадада у ҳали ҳам "Онтарио кўли" сифатида кўрсатилади, бошқа мамлакатлардаги фойдаланувчиларга эса иккала ном ҳам таклиф қилинади, — деди Google.
Аввалроқ Google Maps Мексика кўрфази номини ҳам АҚШдаги фойдаланувчилар учун Америка кўрфазига ўзгартирган эди. АҚШдан ташқарида янги ном анъанавий номдан кейин қавс ичида кўрсатилади.
Онтарио кўлининг номини ўзгартириш Қўшма Штатлар ва Канада янги савдо битими бўйича келишувга эриша олмаганидан бир неча кун ўтгач амалга оширилди.
29 август куни Онтарио бош вазири Даг Форд кўлнинг Канада қирғоғига инглиз ва француз тилларида "Онтарио кўли: ҳозир ва доим" деб ёзилган реклама тахтасини ўрнатди.
— Президент Трамп уни хоҳлаганча номлаши мумкин. Лекин мен ишонаманки, дунёнинг қолган қисми уни доим Онтарио кўли деб атайди, — деди Форд.
Эслатиб ўтамиз, Трамп Канада товарларига янги божлар жорий этилишини уч кунга тўхтатди.