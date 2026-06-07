Google сунъий интеллект қуввати учун SpaceXга ойига 920 миллион доллар тўлайди
ASTANA. Kazinform – Google сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш учун SpaceX компаниясининг ҳисоблаш қувватидан фойдаланиш бўйича кенг кўламли шартнома имзолади, деб хабар беради BILD.
SpaceX компаниясининг IPO ҳужжатларига кўра, шартнома ойига 920 миллион долларга баҳоланмоқда. Шартнома шу йилнинг октябрь ойида кучга киради ва 2029 йил июнь ойининг охиригача амал қилади.
Google замонавий нейрон тармоқларини ўқитиш ва бошқариш учун зарур бўлган ихтисослашган сунъий интеллект чипларининг катта кластерига кириш ҳуқуқига эга бўлади.
Шунга ўхшаш шартнома Claude модель тўпламини ишлаб чиққан Anthropic компанияси билан ҳам имзоланди. Унинг ойлик тўлови 1,25 миллиард долларни ташкил этади.
Генератив сунъий интеллектнинг ривожланиши туфайли ҳисоблаш ресурсларига талаб тез суръатлар билан ўсиб бормоқда. Йирик технология компаниялари маълумотлар марказларини қуриш, чипларни сотиб олиш ва инфратузилмани кенгайтиришга ўнлаб, ҳатто юзлаб миллиардлаб доллар сармоя киритмоқда.
Аввалроқ Google бу йил капитал харажатларини 190 миллиард долларга етказишни режалаштираётганини эълон қилган эди. Унинг катта қисми сунъий интеллект ва маълумотларни қайта ишлаш марказларини ривожлантиришга йўналтирилади.
Шунингдек, SpaceX компанияси NASDAQ биржасида оммавий савдога чиқишга тайёрланмоқда. Акцияларни жойлаштириш 12 июнга режалаштирилган.
Манбаларга кўра, компания инвесторларга ҳар бир акция учун 135 доллар нархда 555 миллион янги акция таклиф қилади. IPOнинг умумий ҳажми 75 миллиард долларга етиши мумкин.
Агар бу кўрсаткичлар тасдиқланса, мазкур жойлаштириш жаҳон фонд бозори тарихидаги энг йирик IPO бўлади.