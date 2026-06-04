Глобал иқтисодий ўсиш 2026 йилда 2,8 фоизгача секинлашади
ASTANА. Кazinform — Глобал иқтисодий ўсиш 2025 йилдаги 3,4 фоиздан 2026 йилда 2,8 фоизгача секинлашиши, кейин эса 2027 йилда 3,1 фоизгача тикланиши кутилмоқда. Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИҲТТ) чоршанба куни шундай прогнозни эълон қилди, деб хабар беради Xinhua.
Глобал иқтисодиёт 2026 йилга кўплаб мутахассислар кутганидан ҳам кучлироқ кўрсаткичлар билан кирган бўлса-да, Яқин Шарқдаги можаро унинг келажагини белгиловчи асосий омилга айланди.
Ташкилот мутахассисларининг фикрига кўра, можаро қандай ривожланиши ҳали ҳам номаълум ва унинг иқтисодий оқибатлари ҳарбий ҳаракатлар тугаганидан кейин бир мунча вақт давомида сезилиши мумкин.
Шу муносабат билан ИҲТТ иккита мумкин бўлган ривожланиш сценарийсини таклиф қилди: қисқа муддатли салбий таъсирлар билан чекланган вақтинчалик беқарорлик ва кенг кўламли ва узоқ муддатли оқибатларга олиб келадиган беқарорлик.
АҚШ ва Эрон ўртасида тинчлик келишувига эришиш имконияти ошиб, энергия нархлари 2026 йил ўрталаридан бошлаб аста-секин пасайиб борадиган асосий сценарийга кўра, ИҲТТ глобал иқтисодий ўсиш 2025 йилдаги 3,4 фоиздан 2026 йилда 2,8 фоизгача секинлашиши ва 2027 йилда 3,1 фоизгача тикланишини башорат қилмоқда.