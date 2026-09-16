Гимнастикаси бўйича Венгриядаги Challenge Cup босқичида Қозоғистон шарафини кимлар ҳимоя қилади
ASTANA. Kazinform — 18-20 сентябрь кунлари Венгриянинг Сомбатхей шаҳрида спорт гимнастикаси бўйича Challenge Cup турнирнинг навбатдаги босқичи бўлиб ўтади.
Қозоғистон терма жамоаси таркибида мусобақада беш нафар спортчи иштирок этади.
Терма жамоа таркибига киритилган гимнастлар:
- Асан Салимов — эркин машқлар, ҳалқалардаги машқлар, таянч сакраш;
- Эмиль Ахмеджанов — эркин машқлар, брусья ва турникдаги машқлар;
- Дияс Тойшибек — от устидаги машқлар, брусья ва турникдаги машқлар;
- Зейнолла Идрисов — от устидаги машқлар;
- Алтинхан Темирбек — ҳалқалардаги машқлар, таянч сакраш.
Мусобақа 20 сентябрда якунланади.