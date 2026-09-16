KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Гимнастикаси бўйича Венгриядаги Challenge Cup босқичида Қозоғистон шарафини кимлар ҳимоя қилади

    ASTANA. Kazinform — 18-20 сентябрь кунлари Венгриянинг Сомбатхей шаҳрида спорт гимнастикаси бўйича Challenge Cup турнирнинг навбатдаги босқичи бўлиб ўтади.

    Гимнастикадан Венгриядағы Challenge Cup кезеңінде ел намысын кімдер қорғайды
    Фото: ҚР ҰОК

    Қозоғистон терма жамоаси таркибида мусобақада беш нафар спортчи иштирок этади.

    Терма жамоа таркибига киритилган гимнастлар:

    • Асан Салимов — эркин машқлар, ҳалқалардаги машқлар, таянч сакраш;
    • Эмиль Ахмеджанов — эркин машқлар, брусья ва турникдаги машқлар;
    • Дияс Тойшибек — от устидаги машқлар, брусья ва турникдаги машқлар;
    • Зейнолла Идрисов — от устидаги машқлар;
    • Алтинхан Темирбек — ҳалқалардаги машқлар, таянч сакраш.

    Мусобақа 20 сентябрда якунланади.

    Венгрия Гимнастика Спорт гимнастикаси Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф