Германиянинг юқори мартабали вакиллари июнь ойида Қозоғистонга ташриф буюришади
ASTANA. Kazinform – 2026 йил июнь ойида Германия Федератив Республикасининг юқори мартабали вакиллари Қозоғистонга амалий ташриф билан келади. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг расмий вакили Ерлан Жетибаев маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, 15-16 июнь кунлари Қозоғистонга Германия Федерал иқтисодиёт ва иқлимни муҳофаза қилиш вазирлигининг парламент давлат котиби Штефан Раунхофф ташриф буюради. 29-30 июнь кунлари эса Германия Федерал иқтисодиёт ва энергетика вазири Катарина Рейхе ташриф буюради.
Режага кўра, ташрифлар давомида Қозоғистон раҳбарияти ва саноат давлат органлари вакиллари билан учрашувлар ўтказилади.
“Асосий эътибор Қозоғистон ва Германия ўртасидаги савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликни янада ривожлантириш масалаларига қаратилади. Томонлар энергетика ва хомашё соҳаларидаги ўзаро ҳамкорлик, саноат кооперациясини кенгайтириш, шунингдек, стратегик муҳим хомашё соҳасидаги лойиҳаларни ўз ичига олган қўшма лойиҳаларни амалга оширишни муҳокама қилишни режалаштирмоқдалар”, – деди у.
Шунингдек, маърузачи бўлажак ташрифлар юқори даражадаги икки томонлама муносабатларни янада ривожлантиришда муҳим босқич деб ҳисобланишини ҳамда Қозоғистон ва Германия ўртасидаги стратегик шерикликни ривожлантиришга қўшимча туртки беришга қаратилганлигини таъкидлади.