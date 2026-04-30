Германиядаги жиноий гуруҳлар турк ишбилармонларига босим ўтказмоқда
ASTANА.Кazinform — Туркия Германияда уюшган жиноятчилик гуруҳлари томонидан таҳдидлар, товламачилик ва ҳужумларнинг кўпайганини хабар қилди ва икки мамлакат ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ўртасида ҳамкорликни кучайтиришга чақирди, деб хабар беради Кazinform агентлигининг Анқарадаги мухбири.
Анқара Германияда турк жиноий гуруҳларининг фаоллигининг ортиши ва турк миллатига мансуб ишбилармонларга босимнинг кучайиши ҳақида хавотир билдирди.
Туркиянинг hurriyetdailynews нашрининг хабар беришича, Берлин ва Шимолий Рейн-Вестфалия штати каби бир қанча минтақаларда товламачилик, таҳдидлар, ўт қўйиш ва қуролли ҳужумлар қайд этилган.
Туркия ички ишлар вазири Мустафо Чифтчи телефон орқали суҳбат чоғида немис ҳамкасби Александр Добриндт билан вазиятни муҳокама қилди. Туркия томони уюшган жиноятчилик тармоқлари томонидан тобора ортиб бораётган таҳдидни таъкидлади ва "янги авлод жиноий ташкилотлари"га қарши курашда Германия билан ҳамкорликни кучайтиришга ва немис полициясини турк диаспорасини ҳимоя қилишда фаолроқ иштирок этишга чақирди.
Энг фаол гуруҳлар қаторига «Daltons», «Caspers», «Sarals» ва «Bayğaras» киради. 60 дан ортиқ товламачилик ҳолатлари қайд этилган, жумладан, Туркия мустақил саноатчилар ва тадбиркорлар уюшмаси (MÜSİAD) аъзолари билан боғлиқ ҳолатлар ҳам бор.
Энг сўнгги воқеалардан бири апрель ойининг бошида Нюрнбергда содир бўлди: туркиялик бизнесмен товламачиларга пул тўлашдан бош тортгани учун унинг машинаси ва кўчмас мулки ёқиб юборилди.
Туркия расмийларининг маълумотларига кўра, Германияда 18 та жиноий тармоқ билан алоқадор 32 киши қидирилмоқда. Гумондорларнинг баъзилари ҳибсга олинган бўлса-да, Туркия қолганларини ҳибсга олиш ва экстрадиция қилишни талаб қилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Туркияда очилмаган жиноятларни кўриб чиқадиган янги бўлим ташкил этилади.