Туркияда очилмаган жиноятларни кўриб чиқадиган янги бўлим ташкил этилади
ASTANА. Кazinform - Туркия Адлия вазирлиги очилмаган жиноятларни қайта кўриб чиқишга қаратилган ислоҳотни бошлади. Бу ҳақда Кazinform агентлигининг Анқарадаги мухбири хабар берди.
Вазирлик тергов сифатини ошириш ва суд тизими ишини кучайтириш учун еттита янги ихтисослашган тузилма яратишини эълон қилди. Улар орасида сўнгги йигирма йил давомида очилмаган ишларни кўриб чиқиш ва тарғиб қилиш учун махсус бўлим ташкил этилади.
Адлия вазири Акин Гурлекнинг сўзларига кўра, янги бўлимларнинг ваколат доираси кенг бўлади.
Унинг сўзларига кўра, улар терроризм ва уюшган жиноятчиликка қарши курашдан тортиб, рақамли жиноятлар, молиявий жиноятлар ва фавқулодда вазиятларнинг оқибатларини ўрганишгача бўлган соҳаларни қамраб олади. Суд-тиббий экспертиза, жамоат хавфсизлиги ва киберхавфсизлик учун ҳам алоҳида соҳалар кўзда тутилган.
Ислоҳот доирасида узоқ вақтдан бери очилмаган ишларга устувор аҳамият берилади. 2006 йилдан 2026 йилгача бўлган 122 та қотиллик қайта кўриб чиқилмоқда. Улар орасида ҳали очилмаган, илгари ёпилган ёки тергов остида бўлган ишлар ҳам бор.
Расмий маълумотларга кўра, бу даврда 278 та қотиллик очилмаган.
Тергов давомида жамиятда катта резонансга сабаб бўлган ишларга, айниқса аёллар ва болаларга қарши жиноятларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Улардан бири талаба Гулистон Докунинг бедарак йўқолиши. Ушбу иш қайта очилди ва ҳозирда воқеа ҳолатларини аниқлаш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Иш бўйича 15 киши қўлга олинган, улардан 11 нафари ҳибсга олинган.
Бундан ташқари, Гиресун вилоятида вафот этган 11 ёшли Робия Ноз Ватаннинг ўлими ҳам қайта кўриб чиқилмоқда. Бу ишда парламент тергови материалларидан фойдаланилади. Ван вилоятида бедарак йўқолган ва кейинчалик жасади топилган 21 ёшли талаба Розин Кабайишнинг иши ҳам қайта кўриб чиқилмоқда.
Расмийлар ушбу ташаббус суд тизимининг шаффофлигини ошириш ва унинг самарадорлигини оширишга қаратилганлигини таъкидладилар. Эски ишларни қайта тергов қилиш жамоатчилик ишончини мустаҳкамлаш йўлидаги муҳим қадам сифатида қаралмоқда.
