Германиядаги собиқ бош шифокор Нигерда қирол бўлди
ASTANА. Кazinform — Доктор Иссифи Жибей 20 йилдан ортиқ вақт давомида Рендцбургда клиникани бошқарган. Нафақага чиққанидан сўнг, у рафиқаси билан Шлезвиг-Голштейнда яшаган, деб хабар беради BILD.
У ўзининг туғилган Нигерига қайтишни, айниқса ҳукмдор сифатида, режалаштирмаган эди. Бу Ғарбий Африкадаги энг қашшоқ мамлакатлардан бири.
Жибей 1970 йилда тиббиётни ўрганиш учун стипендия билан Германияга борган. Касбий ютуқларидан ташқари, у зодагон оиладан чиққанлиги ҳам маълум: у зодагон оилага мансуб ва 2023 йилда вафот этган собиқ монархнинг меросхўрларидан бири ҳисобланган. Унинг сўзларига кўра, агар у лавозимга номзод бўлишдан ёки тожни қабул қилишдан бош тортса, оиласи уни маъқулламайди.
Нигерда давлат ҳокимияти пойтахт Ниамейдаги марказий ҳукуматга берилган бўлса-да, анъанавий бошқарув тизими ҳам сақланиб қолган. Аҳолиси 150 минг кишигача бўлган Кокору минтақасида ҳокимият қишлоқ оқсоқоллари кенгаши томонидан сайланган қирол қўлида.
Сайловда 10 дан ортиқ номзод иштирок этди. Германия оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, унинг баъзи рақиблари ҳатто Жибейга таҳдид қилишган. Шунга қарамай, у 51 овоздан 25 тасини олиб, ғалаба қозонди. Шу пайтдан бошлаб Германиядаги собиқ бош шифокор Кокору қироли бўлди ва бу лавозимни у умрбод эгаллайди.
Жибейнинг сўзларига кўра, мамлакатдаги вазият ҳали ҳам мураккаб, жиҳодчи гуруҳларнинг фаолияти жиддий хавф туғдиради. Шунинг учун у мамлакат бўйлаб фақат хавфсизлик кучлари билан ҳаракатлана олади.
У ўз ролини маҳаллий аҳоли ва марказий ҳукумат ўртасидаги боғловчи сифатида кўради. Қирол солиқ йиғиш ва суд қарорларини чиқариш ҳуқуқига эга. Шунингдек, у минтақа инфратузилмасини ривожлантириш, ресурслардан самарали фойдаланиш ва аҳолига фойда келтиришни ният қилган.
Жибей Германиядаги ҳаётидан бутунлай воз кечмаяпти: у вақти-вақти билан Шлезвиг-Голштейнга қайтишни режалаштирмоқда. Унинг йўқлигида Нигердаги вазифаларини унинг укаси бажаради.
