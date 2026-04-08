16:10, 08 Апрель 2026 | GMT +5
Германияда ёқилғи инқирози шароитида электромобиллар савдоси кескин ошди
ASTANА. Кazinform — Март ойида мамлакатда 70 663 та янги электромобиль рўйхатдан ўтган. Бу ҳақда Германия Федерал автомобиль транспорти бошқармаси хабар берди, деб ёзади DW.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 66,2% га юқори.
Рўйхатдан ўтган енгил автомобилларнинг умумий сонида электромобилларнинг улуши 24% га етди. Гибрид автомобиллар бозорнинг 40% ни ташкил қилади. Улардан 10,2% фақат электр энергияси билан ишлайдиган гибридлардир.
Умуман олганда, март ойида Германияда янги енгил автомобиллар савдоси 16% га ўсиб, 294 161 донани ташкил этди.
Бу кўрсаткич мавсумни 2024 йил июнидан бери энг даромадли ойга айлантирди, деб ёзади Der Spiegel.
Эслатиб ўтамиз, Германияда ёнилғи нархи 2022 йилдан бери энг юқори даражага чиқди.