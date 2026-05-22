Германияда велотрек бўйича ўтказилган турнирда қозоғистонлик спортчилар иккита медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Германиянинг Людвигсхафен шаҳрида бўлиб ўтган велотрек бўйича халқаро турнирда Қозоғистон миллий жамоаси иккита медални қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform МОҚга таяниб.
Қозоғистонлик спортчилар омниум баҳсларида шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди.
Илья Карабутов кумуш медални, Максим Хорошавин эса, бронза медални қўлга киритди.
Германиялик Мориц Аугенштейн турнирда ғолиб чиқди.