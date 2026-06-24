Германияда темир йўлдаги носозлик сабабли поездлар ҳаракати тўхтатилди
ASTANA. Kazinform — Бу маълумотни Германиянинг миллий темир йўл оператори — Deutsche Bahn компанияси вакили тасдиқлади. Носозлик темир йўлдаги рақамли радиоалоқа тизими (GSM-R)да юзага келган. Айни пайтда техник мутахассислар муаммони зудлик билан бартараф этиш ишларини олиб бормоқда, деб хабар беради Bild.
“Ҳозир биз поездларни йўловчилар тушиб кета оладиган станцияларга етказишга ҳаракат қиляпмиз. Шундан сўнг носозликни бартараф этишимиз керак. Ҳозирча унинг аниқ сабаби маълум эмас”, — деди темир йўл компаниясининг бош директори Эвелин Палла.
Носозлик оқибатида мамлакат бўйлаб темир йўл ҳаракати издан чиққан. Муаммо юқори тезликдаги шаҳарлараро поездларга ҳам, шаҳар атрофи қатновларига ҳам таъсир кўрсатган. Берлин ва Мюнхен шаҳарларидаги S-Bahn шаҳар электр поездлари ҳаракати ҳам тўхтатилган.
Deutsche Bahn компанияси маълумотига кўра, ҳаракат хавфсизлиги тўлиқ таъминланмагунча поездлар мос станцияларда вақтинча тўхтаб туради. Шу муносабат билан рейсларнинг кечикиши кутилмоқда.
Носозликка дастурий таъминотни янгилаш сабаб бўлган бўлиши мумкин. Бироқ бу маълумот темир йўл компанияси томонидан ҳозирча расман тасдиқлангани йўқ.