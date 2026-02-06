Германияда шифокорга ёзилиш учун ўртача кутиш вақти 42 кунга етди
АSTANА. Kazinform — Германияда шифокорга ёзилиш вақти рекорд даражага етди, деб хабар беради DW.
Rheinische Post газетининг маълумотига кўра, бу маълумот Германия Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Сўлчи партиясининг парламент сўровига берган жавобидан олинган. 2019 йилда давлат тиббий суғурта тизимидаги беморлар эндокринолог, ЛОР каби ихтисослашган шифокорга ёзилиш учун ўртача ҳисобда тўққиз кунга кутишга мажбур бўлган.
Шунингдек, режадан ташқари қабулларга сарфланган харажатларнинг ошиши мажбурий тиббий суғурта тизимининг қўшимча харажатларини кўпайтирди: 2023 йилда бу кўрсаткич 814 млн еврони ташкил этган, 2020 йилда эса 291 млн евро атрофида бўлган.
Баъзи шифокорлар ҳафтасига камида беш соатни олдиндан ёзилмаган беморларни қабул қилишга ажратишга мажбур. Яъни, ҳар қандай шахс олдиндан ёзилмасдан ҳам ўша вақтда шифокорга бориши мумкин. Бу учун шифокорларга қўшимча ҳақ тўланади.
Бу қоида асосан тиббий ёрдамнинг мавжудлигини ошириш учун яратилган. Бироқ, Чап қанот партия депутати Юлия-Кристина Штангенинг айтишича, амалиётда бу режалаштирилганидек натижа бермаяпти.
— Тиббий хизмат сифатини яхшилаш ва шифокорга ёзилишни тезлаштириш мақсадида киритилган қоидалар тўлиқ муваффақиятсизликка учради. Бу мажбурий тиббий суғурта эгаларини қимматга тушади, хизмат кўрсатиш сифати эса ёмонлашмоқда. Аммо ҳукумат аниқ ҳолатни ўрганиб, чора кўриш ўрнига бу муаммони эътиборсиз қолдирмоқда, — дейди у.
Шифокорга ёзилишни тезлаштириш учун 116117 рақамли «махсус линия» бу вазифани муваффақиятли бажариб келмоқда. 2024 йилда бу линия орқали 1,645 млн киши қабулга ёзилган, ўртача кутиш вақти бир кунга қисқарип, 11 кунни ташкил этган.
Эслатиб ўтамиз, Германияда стоматологик ёрдам тўлиқ пуллик бўлади.