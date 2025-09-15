Германияда ахлат қутиларини оммавий текшириш бошланди
ASTANА. Кazinform — Германияда 15 сентябрдан бошлаб биочиқинди контейнерларини оммавий текширувлар ўтказилади, деб хабар беради BILD.
Юздан ортиқ чиқиндиларни утилизация қилувчи компаниялар аҳоли томонидан органик чиқиндиларни тўғри ажратишни назорат қилишни бошлашларини эълон қилишди.
Баҳорда кучга кирган янги экологик қоидаларга кўра, энди биочиқиндилар таркибида 3% дан кўп бўлмаган бошқа аралашмалар ва 1% пластмасса бўлиши керак.
Текширув ахлат қутиларини ўзлари олиб ташлайдиган ходимлар томонидан амалга оширилади. Баъзи ҳудудларда ахлат ташиш машиналари нотўғри ажратилган чиқиндиларни аниқлайдиган сенсорлар билан жиҳозланган.
Қоидаларни бузганлар учун жазо чоралари кўрилади: баъзи жойларда ахлат қутиси умуман олиб ташланмайди, лекин у яна сараланмагунча қолдирилади ва баъзи жойларда махсус олиб ташлаш учун тўлов олинади - масалан, Баден-Вюртембергда стандарт контейнер учун тахминан 84 евро туради. Айрим шаҳарларда ҳуқуқбузарликлар такрорланган тақдирда ҳам маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар қўзғатилиши мумкин.
Шундай қилиб, мамлакат расмийлари компост таркибидаги пластмасса ва бошқа чиқиндилар миқдорини камайтириш ниятида.
Аҳолининг эслатишича, бу идишдан, масалан, сабзавот ва мева пўстлоғи, озиқ-овқат чиқиндилари, чой пакетлари, кофе қолдиқлари, тухум қобиғини йўқ қилиш мумкин, лекин ит ва мушук нажасларини эмас, чунки уларда компост йўқ қила олмайдиган паразитлар бўлиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Германияда антибиотиклардан нотўғри фойдаланиш туфайли ўн минглаб одамлар вафот этганлиги ҳақида хабар берган эдик.