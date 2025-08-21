Германияда антибиотиклардан нотўғри фойдаланиш туфайли ўн минглаб одамлар вафот этди
ASTANA. Kazinform — Антибиотикларга чидамли бактериялар тобора жиддий хавфга айланиб, Германияда минглаб одамларнинг ўлимига сабаб бўлмоқда, деб хабар беради BILD.
Роберт Кох институты (RKI) ва Вашингтон университети томонидан ўтказилган тадқиқотга кўра, биргина 2019 йилда мамлакатда 45,7 мингга яқин одам чидамли патогенлар келтириб чиқарадиган инфекциялардан вафот этган.
RKI маълумотларига кўра, ушбу ўлимларнинг 9 600 га яқини антибиотикларга қаршиликнинг бевосита натижасидир.
Энг кўп учрайдиган ўлимга олиб келадиган инфекциялар қон айланиш касалликлари, нафас олиш йўллари инфекциялари ва қорин бўшлиғи инфекциялари.
Глобал миқёсда ҳам вазият хавотирли. Саломатлик ҳолатини ўлчаш ва баҳолаш институти (IHME) томонидан ўтказилган тадқиқотга кўра, 2021 йилда антибиотикларга чидамли бактериялар дунё бўйлаб тахминан 1,14 миллион одамни ўлдирган.
Олимларнинг айтишича, бу ҳолатнинг асосий сабаби антибиотиклардан ортиқча ва нотўғри фойдаланишдир. Бу чидамли штаммларнинг яшаши ва тарқалиши учун қулай шароит яратади.