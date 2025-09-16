Германия яшил энергия учун субсидияларни қисқартирмоқчи
ASTANA. Kazinform – Германия ҳукумати иқтисодий самарадорлик учун “яшил энергия”га бериладиган субсидияларни қисқартирмоқчи, дея хабар беради DW.
Бу ҳақда Германия иқтисодиёт вазири Катарина Райхе вазирликнинг қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантириш дастури бўйича ҳисоботи тақдимоти чоғида маълум қилди.
“Энергияга ўтиш фақат прагматик ва реалистик ёндашув билан муваффақиятли бўлиши мумкин”, — деди консерватив ХДИ партияси вакили.
Рейхнинг фикрича, “яшил энергия” соҳасидаги ҳар қандай чора-тадбирлар бозорга йўналтирилган, технологик жиҳатдан хилма-хил ва инновацион бўлиши керак.
Вазирнинг таъкидлашича, мавжуд қўллаб-қувватлаш механизмлари қайта кўриб чиқилиши, субсидиялар, жумладан, қуёш электр станциялари учун ҳам тизимли равишда қисқартирилиши керак.
“Бундай тўловлар "уларнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш учун мунтазам равишда кўриб чиқилиши ва мумкин бўлган энг паст даражага туширилиши керак", - деди Райхе.
Қайта тикланадиган энергетика соҳаси вакиллари, шунингдек, бир қатор коалиция сиёсатчилари Райхени “яшил энергия” соҳасида мониторингни шу тарзда атайлаб ташкил қилишда ва энергия алмашинувига тўсқинлик қилиш учун далиллар тўплашда айблади.