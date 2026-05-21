Германия хорижий ОТМлар билан академик дастурларни қисқартиради
ASTANA. Kazinform — Германия академик алмашинув хизмати (DAAD) Германия Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт вазирлигининг маблағларни қисқартириши сабабли хорижий университетлар билан ҳамкорлик дастурларининг аксарияти тўхтатилишидан хавотирда, деб хабар беради Кazinform агентлиги Deutsche Welle нашрига таяниб.
Бюджет етарли эмаслиги сабабли, Глобал Жанубдаги мамлакатлар билан академик алоқаларни молиялаштириш бутунлай тўхтатилади, деб эълон қилди DAAD чоршанба, 20 май куни Боннда.
DAAD Африка, Осиё, Лотин Америкаси ва Яқин Шарқ мамлакатлари билан университетлар ҳамкорлиги учун "сезиларли оқибатлар"ни кутмоқда. 2031 йилга бориб, битта магистратура дастуридан ташқари барча университетлар ҳамкорлик дастурлари ёпилиши мумкин. Тахминан 60 та Германия университети ёпилаётган лойиҳаларда иштирок этмоқда.
Германия Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт федерал вазирлигининг маблағларидан фойдаланган ҳолда, DAAD энергия таъминоти, сув ресурсларини бошқариш, соғлиқни сақлаш, рақамлаштириш ва тадбиркорлик соҳаларидаги лойиҳаларни молиялаштиради. Сўнгги беш йил ичида қарийб 60 мамлакатдаги 450 та университет ва бошқа муассасалар ушбу дастурларда иштирок этди, уларда қарийб 120 000 киши иштирок этди.
2025 йилда DAAD ушбу дастурлар учун тахминан 25 миллион евро ажратди. Бу йил DAAD БМТнинг тегишли мақсадларини амалга оширишга ҳисса қўшадиган Барқарор ривожланиш учун ҳамкорлик дастурига аризаларни эълон қилмайди.
DAAD президенти Жойбрато Мукержи халқаро университетлар ҳамкорлигининг қисқаришини танқид қилди. Унинг сўзларига кўра, бу Германиянинг фан, бизнес ва малакали истеъдодларни жалб қилишдаги халқаро салоҳиятини сусайтиради, бошқа давлатлар — масалан, Хитой ва Россия — бу бўшлиқларни тўлдириши мумкин.